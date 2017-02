El ex senador Otto Bula, el hombre que intermedió la corrupción de Odebrecht, aseguró que no ha asegurado que el dinero que entregó haya ido a la campaña del Presidente.Bula entregó un documento de ocho páginas en el que asegura que no puede asegurar que los 900 mil dólares que entregó, hayan sido para la campaña Santos.“No es cierto, ni me consta, ni he dicho que el dinero que le entregué al señor Andrés Giraldo fuera un aporte a la campaña Santos presidente” indica Bula en el escrito.Sin embargo el dinero fue entregado a Andrés Giraldo, quien a su vez lo habría entregado a la campaña Santos en 2014; hechos que son materia de investigación por parte de la Fiscalía y el Consejo Nacional Electoral.En la carta llama la atención que Bula hubiera escrito mal su nombre, usando una sola "t", lo que causa dudas sobre la autenticidad del documento