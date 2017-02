Gustavo Álvarez Gardeazábal* | El paro de camioneros se ha convertido en el coco de este país y, lo que es peor, en un instrumento de presión que aterroriza porque las consecuencias del último de esos eventos no se vieron, pero se sintieron tanto, que desbocamos la inflación y estrujamos los pilares de la economía.Ahora los medios y el régimen siguen con la misma táctica, desconociendo el fenómeno, repitiendo desde el presidente para abajo que “ ese tal paro camionero no existe” y creyendo que así lo pueden dizque controlar. Y los camioneros igual de repetidos. Asustan con el paro,anuncian que es para el 20, alegan por lo mismo y tal vez hasta exageran al mostrar los incumplimientos.Hasta ahora nos han vendido la idea de que el gobierno no ha cumplido lo pactado en el último arreglo ,pero si se revisa la magnitud del incumplimiento,este no se compensa con las intenciones de volver a golpear la economía de la manera que lo hicieron la vez anterior.Los camioneros protestan porque el gobierno no ha socializado el decreto 1514 donde debía ordenarse e implementarse el registro de los nuevos vehículos que entren al parque de carga, o los viejos que todavía no se han registrado del todo. Además, como siempre, porque el Plan de Chatarrización no dizque se ha montado debidamente y a cual mas se siente perjudicado y no obligado, como debería ser.Es posible que la responsabilidad se la echen toda al siempre bisoño Ministro de Trasporte,que no ha dado muestras de poseer entre sus habilidades ni la entereza ni el don de gentes, pero a los camioneros les cabe otro tanto igual porque se amañaron con andar asustándonos y eso los aleja del apoyo nacional.---*Escritor y líder de opínión.@eljodario