El pedalista boyacense demostró que en 2017 está para cosas grandes, en la cuarta etapa de la Vuelta a la Comunidad Valenciana logró la victoria y se hizo al liderato de la carrera a falta de una etapa.Quintana empezó el día con 54 segundos de desventaja en la general, pero celebro su cumpleaños 27 con una demostración de su calidad, al vencer en la etapa Mas de la Costa - Lucena, Castellón.El boyacense arrancó al pie de la subida seguido, inicialmente, por Antunes y Kudus. El portugués quedó descolgado a los pocos metros y el eritreo aún resistió a Nairo algo más de un kilómetro, antes de descolgarse ante el ritmo sostenido del colombiano que llegó en solitario a la meta.Para Quintana ya son 32 éxitos profesionales y son el triunfo de la fracción tomó una ventaja de 13" sobre el segundo en la general. "El plan del día nos ha salido perfecto. Estamos viendo todavía cómo estaba mi cuerpo en estas alturas de la temporada y hoy, felizmente, ha respondido" aseguró el boyacense.Para Quintana esta es una victoria muy especial en el día de su cumpleaños. "Un éxito que me da mucha tranquilidad y que muestra que hemos hecho un gran trabajo en el invierno. Venimos preparando unos objetivos muy claros y vamos poco a poco hacia ellos. No lo considero una señal hacia mis rivales. Es todavía comienzo de temporada y aquí simplemente se nos han dado bien las cosas y lo hemos aprovechado, pero no significa nada más. De cualquier forma, es un triunfo que nos emociona y que como equipo nos viene muy bien" aseguró.Quintana dedicó la victoria a su familia, su esposa y su hija, a su colega Adriano Malori y a todo el equipo Movistar.