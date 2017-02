La población campesina de este municipio de Boyacá presenta deficiencias en hierro y calcio, pues consume mucho arroz, papa y granos, pero pocas frutas, verduras, carne y leche, lo cual también genera carencias en proteínas y vitaminas.Una de las consecuencias de esta problemática se observa, por ejemplo, en el retraso del crecimiento de los niños, cuya dieta está desbalanceada entre muchos carbohidratos y poca proteína.“Actualmente la producción agrícola de la región responde a las dinámicas de la industria y del mercado pero no a las necesidades alimentarias de las personas”, explica Lyna Marcela Olarte Arias, magíster en Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Universidad Nacional de Colombia (U.N.).La investigadora señala que desde hace 30 años esta vereda boyacense –así como muchas otras zonas rurales del país– se metió de lleno en el sistema industrial, se enfocó en la producción masiva de unos pocos alimentos y dejó atrás los cultivos tradicionales.Por ejemplo, ahora la producción de la vereda El Escobal se centra en uchuva, carne y leche (que no destinan a su propio consumo), dejando en un segundo plano los cultivos de papa, yuca, maíz, cubio, arracacha, chuguas y habas, entre otros.“Los campesinos ya no producen su alimento. Tienen que ir hasta el casco urbano del municipio a comprar los productos de la canasta familiar”, comenta la magíster.“Por lo tanto es necesario fortalecer las organizaciones productivas que incluyan a toda la comunidad y se enfoquen en potenciar la seguridad y la soberanía alimentaria. La distribución del territorio debe favorecer a los campesinos, además de preservar los ecosistemas”, reitera la investigadora.La magíster Olarte indica que en El Escobal predomina el latifundio, y a la vez se divide en minifundios que los campesinos alquilan.“Los costos del arriendo han aumentado y los campesinos no tienen las garantías económicas ni los insumos tecnológicos necesarios para potenciar la producción”, asegura.Entre otras consecuencias, esta situación ha hecho que el campo sea cada vez menos atractivo para la población, en especial la joven: según datos del DANE, la población de Ramiriquí en 2000 era de 14.796 personas, de las cuales 10.417 se encontraban en la zona rural; el último censo de 2011 señala que de los 10.337 habitantes, 5.386 viven en el campo.“La distribución de la población se concentra en personas en edad productiva, aunque también se observa gran cantidad de adultos (etapa más cercana a la vejez), lo que implica la necesidad de hacer un relevo generacional para que los jóvenes desarrollen estas dinámicas en el territorio”, apunta la investigadora.Otro problema latente en la región es el deterioro ambiental causado por la producción masiva, que busca satisfacer las demandas de la industria “a como dé lugar”.Para llegar a estas conclusiones, la investigadora desarrolló un método cualitativo que consistió en la entrevista a profundidad a 15 campesinos que actualmente viven en la vereda.Estos resultados fueron presentados en un artículo científico titulado “Acceso a la tierra, soberanía y seguridad alimentaria y nutricional en la población campesina de la vereda El Escobal, municipio de Ramiriquí, Boyacá”.