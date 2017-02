La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres informó este lunes que hasta el momento no se registran daños ni afectados por el sismo de 5.7 grados de magnitud que tuvo epicentro en el municipio de Colombia (Huila).La UNGRD indicó que se realizó un barrido con los Consejos Departamentales de Gestión del Riesgo de Desastres, y al momento no registran afectaciones.El temblor se registró después de las 8:00 am y se sintió en el Eje Cafetero, en los departamentos de Valle del Cauca y Boyacá, y en Bogotá, entre otras zonas del territorio colombiano.Desde la Sala de Crisis Nacional se realiza monitoreo permanente con el departamento del Huila principalmente, y los departamentos donde fue sentido con mayor intensidad.Así mismo, el Director General de la UNGRD, Carlos Iván Márquez Pérez, entregó parte al Presidente de la República de Colombia, Juan Manuel Santos Calderón, quien señaló que se debe mantener el monitoreo y verificación de afectaciones en las zonas afectadas.La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres hace un llamado a todos los colombianos, en hacer caso omiso a mensajes que circulen por redes sociales que indiquen la ocurrencia de próximos sismos. Este fenómeno es natural y de ninguna manera puede ser predecible.