“The Voice”, dos veces ganador del premio Emmy, regresa el jueves 2 de marzo a Canal Sony en su décima segunda temporada con las voces más impresionantes de Estados Unidos. En esta edición, la bella y talentosa Gwen Stefani regresa para ser coach del aclamado reality show musical.Gwen Stefani es conocida internacionalmente por haber sido líder vocalista de la banda No Doubt, que alcanzó fama mundial con temas como “Don’t Speak” y “Just A Girl”. Como solista ha lanzado tres discos. El público también la reconoce por su espectacular estilo para vestirse. Esta rubia californiana ya había participado anteriormente en “The Voice” en la séptima y novena temporadas, donde mostró su simpatía y conoció al coach Blake Shelton con quien mantiene una relación sentimental.Adam Levine (Maroon 5), Alicia Keys y Blake Shelton, repetirán como coachs en esta nueva temporada de “The Voice” que llega a América Latina a través de la señal de Canal Sony. Carson Daly seguirá siendo el anfitrión de esta innovadora competencia de talento.“The Voice” cuenta con cuatro etapas: la primera comienza con las audiciones a ciegas, luego llegan las rondas de combate, seguidas de las batallas y por último los shows de cada participante de manera individual en vivo.Durante las audiciones a ciegas, las decisiones de los coaches se basan únicamente en escuchar la voz de los participantes, sin ver su apariencia física. Una vez definidos los equipos, la batalla comienza. Los coaches se dedicarán a la preparación de sus artistas, dándoles consejos y compartiendo los secretos de su éxito, junto con la ayuda de sus asesores. Al final de las batallas, sólo los miembros más fuertes de cada equipo se mantendrán en carrera y pasarán a la siguiente ronda. La audiencia votará para salvar a sus artistas favoritos. Finalmente, solo uno recibirá el título de “The Voice”.Luego del estreno de la nueva temporada de “The Voice” se emitirá el Especial “Tres Noches”, donde la presentadora mexicana Carla Medina se unirá a Diego Torres, Reik, Illya Kuryaki and the Valderramas, y Farruko entre otras grandes personalidades latinoamericanas, para vivir tres noches en la ciudad de Las Vegas.Dicen que Lo que pasa en Vegas, se queda en Vegas. Canal Sony cuenta todo en este Especial.