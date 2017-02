Durante su intervención en la audiencia pública sobre el acto legislativo de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que se llevó a cabo en la Comisión Primera del Senado de la República, el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira, advirtió que el ente acusador aún no cuenta con un listado formal de los integrantes de las Farc que se encuentran en proceso de desmovilización.Dicho registro, de acuerdo con lo manifestado por Martínez Neira, “requiere pasar por un tamiz de verificaciones del Estado colombiano” para evitar que personas que han estado comprometidas con el delito ordinario se “colen” en el proceso: “Ni el Gobierno, ni la sociedad, ni la Fiscalía lo podemos permitir”, puntualizó.Por lo anterior, es imposible pedir a los jueces y fiscales de República que si no existen listados se concedan las amnistías efectivas”, pues “cuando una persona se reinserta tiene derecho a la amnistía, pero en los términos de la ley”.Así mismo, hizo un llamado a los congresistas para que “se aproximen al acto legislativo de la Jurisdicción Especial para la Paz con mucho rigor jurídico, lo cual va en beneficio del proceso, no va en contra del proceso”, afirmó.Finalmente, pidió que no se señale como enemigos de la paz a quienes están velando estrictamente por la seguridad jurídica del proceso de paz en Colombia, pues lo que se busca es “dar un paso a la reconciliación asegurando que la paz sea estable y duradera”.