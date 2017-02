Más del 25% de los adultos y el 81% de los niños y adolescentes en edad escolar del mundo no son lo suficientemente activos, asegura un nuevo informe publicado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).Según el documento, la falta de ejercicio propicia el cáncer, la diabetes, la depresión y otras enfermedades no transmisibles (ENT), por lo que la agencia ha llamado a la población para aumentar sus niveles de actividad.El Plan Global 2020 para la Prevención y Control de las ENT recomienda comenzar con ejercicios suaves y luego ir incrementando su duración e intensidad. No necesariamente tiene que ser un deporte, jugar y hacer los deberes diarios en casa también puede contribuir a ser más saludable.“Cualquier actividad, sea trabajo, andar en bicicleta para moverse de un lado a otro o como parte del tiempo libre tiene un beneficio para la salud”, asegura el plan de la OMS.