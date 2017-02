Este lunes 27 de febrero de 2017 abre sus puertas el Terminal Satélite del Norte (autopista Norte con calle 193), una obra que tendrá ahora los servicios interdepartamentales que solían parar al frente del Portal Norte de TransMilenio.Cerca de 26.000 millones de pesos se invirtieron en este proyecto, que después de cinco años de construcción promete organizar los servicios de transporte de esta zona.Según la Secretaría de Movilidad, de la Terminal Satélite del Norte saldrán cerca de 90 buses por hora, y, como la vía pasa de cinco a tres carriles, habrá controles estrictos en la recogida y descenso de pasajeros.La inauguración de la Terminal Satélite del Norte traerá varios cambios en los servicios de transporte público, para que los tenga presente si va a salir de la ciudad por el norte de Bogotá o es constante usuario de los buses que transitan esta zona.En TransMilenio, el principal cambio es que los servicios interdepartamentales ya no pararán en el Portal del Norte.Por tal motivo el usuario que se moviliza en las rutas troncales de TransMilenio y busca hacer conexión con los buses interdepartamentales, no deberá bajarse en el Portal Norte, sino que deberá continuar su recorrido hasta la estación Terminal y allí caminar hasta la Terminal Satélite del Norte.Para llegar a la estación Terminal de TransMilenio, los usuarios pueden tomar los siguientes servicios troncales:B16: Portal Eldorado – Terminal (LV 5:30 a.m. – 10:30 p.m.)B11: portal Sur- Terminal (LV 5:30 a.m. – 9:00 p.m. y sábados de 6:00 a.m. – 9:30 p.m.)B18: Portal 20 de Julio – Terminal (LV 4:30 a.m. – 10:00 p.m. y sábados de 5:30 a.m. – 9:30 p.m.)B1: Portal Américas – Terminal (LV 4:00 a.m. – 11:00 p.m.; S 4:30 a.m. – 11:00 p.m.; D-F 5:30 a.m. – 10:00 p.m.)B90: Portal Sur – Terminal (D-F 6:00 a.m. – 10:00 p.m.)En El Portal del Norte puede seguir tomando los buses hacia Cajicá, Tabio, Tenjo, Sopó, Guatavita, Suesca, Tominé, Sesquilé, Gachancipá, Tocancipá, Parque Jaime Duque, Chía y Zipaquirá.En cuanto al SITP, el paradero que estaba ubicado al frente de la Estación Terminal cambió de punto a la calle 193. Los usuarios habituales de este paradero y quienes quieran llegar a la Terminal Satélite para tomar los buses interdepartamentales, podrán seguir tomando las siguientes rutas del SITP:12: Tibabita781: Bosa San José – Mirandela782: Bosa San José – Mirandela