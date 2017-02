Hasta el 28 de febrero del presente año estará abierta la convocatoria para el Programa Jóvenes Embajadores, para aspirantes entre 15-17 años, de colegios públicos y privados, de bajos recursos, con excelente rendimiento académico y un buen nivel de inglés.Jóvenes Embajadores es un programa de intercambio cultural y liderazgo que se centra en la enseñanza de la diplomacia, el voluntariado y el servicio comunitario de los jóvenes. Se buscan solicitantes que cuenten con habilidades de liderazgo, de voluntariado o de servicio comunitario, para brindarles nuevos conocimientos y experiencias y fortalecer sus destrezas en estos campos.Los seleccionados viajarán a Washington, D.C. y Arkansas o Tennessee durante cuatro semanas en septiembre-octubre de 2017 para conocer organizaciones cívicas y gubernamentales locales, establecer relaciones con familias anfitrionas y participar en entrenamiento para mejorar sus habilidades de desarrollar un cambio positivo en sus comunidades.El Programa Jóvenes Embajadores es una iniciativa apoyada por la oficina para Educación y Cultura del Departamento de Estado de los Estados Unidos y la Embajada de Estados Unidos en Bogotá. Es implementado por la organización Partners of the Américas.Para conocer más acerca de los requisitos y condiciones de este programa visite:Para completar la aplicación en línea visite: ao envíela físicamente a: Alba Segura en la Sección Cultural-Centro de Recursos de Información, Embajada de los Estados Unidos, Carrera 45 No. 24B-27, Bogotá D.C.