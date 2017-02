Los grandes aportantes a las campañas políticas suelen apostar a dos bandas, entregando dinero a las campañas con opción de ganar. Eso parece ser lo que hizo Odebrecht en las campañas de Óscar Iván Zuluaga y Juan Manuel Santos.Otto Bulla, el ex sanador que manejó la entrega del dinero, asegura que dio un millón de dólares a la campaña de reelección de Juan Manuel Santos. Mientras que en Brasil una revista es la que dice que Odebrecht pagó a un asesor de la campaña de Zuluaga.En el caso Santos, el dinero habría sido entregado al director de la campaña, Roberto Prieto por medio de Andrés Giraldo en 2014. Así lo reveló el Fiscal Néstor Humberto Martínez, de la cuerda política del vicepresidente.Precisamente el vicepresidente Germán Vargas, salió a deslindarse del escándalo y aseguró que nada tuvo que ver con el manejo de dineros en la campaña.Mientras el Fiscal, que armó el incendio, sale a decir que no tiene pruebas y que no le corresponde la investigación, que pasará al Consejo Nacional Electoral, que siendo un órgano al servicio de la politiquería dejará todo bajo tierra.Todo este escenario sólo demuestra el manejo sucio de las campañas en Colombia, donde la corrupción permea todo. Ninguno de los políticos o politiqueros colombianos tiene las manos limpias y el gran problema es que la pérdida de credibilidad y la debilidad institucional le abre la puerta a populistas oportunistas.Colombia corre un grave peligro de terminar en las peores manos gracias a que el Gobierno Santos, arrastra con su enorme desprestigio a la institucionalidad.Si el magnánimo Premio Nobel de Paz 2016 tuviera dignidad, debería haber renunciado hace rato.