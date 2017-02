La falta de liderazgo de Juan Manuel Santos, el Nobel de Paz, se ve en el proceso de negociación con los criminales de Ejército de Liberación Nacional, Eln.Las negociaciones con esa organización narcotraficante y criminal no avanzan, pero el Gobierno es incapaz de propinarles un golpe que los obligue a sentarse.Los que imponen las reglas son los delincuentes. Ellos siguen secuestrando y delinquiendo, mientras el Ejército pasó en este Gobierno de la ofensiva a ser simples observadores.Los "elenos" no devuelven a los secuestrados y por el contrario siguen extorsionando a sus familias, cobrando millonarios rescates; todo con la anuencia del señor Santos, que no da la orden de bombardearlos.El país sigue su camino hacia la entrega total a la delincuencia.