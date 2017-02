El Estado colombiano impuso la donación obligatoria de órganos, eso significa que si usted muere no se requiere de su consentimiento previo para que se le extraigan.La legislación impone, a quienes no deseen donar, la obligación de expresarlo mediante un documento notariado que debe ser radicado ante el el Instituto Nacional de Salud (INS) o expresándolo de forma directa ante su EPS.Se trata de una medida impuesta por la Ley 1805 de 2016, que convierte a todos los adultos colombianos en potenciales donantes de órganos.Esta Ley pasó por el Congreso de la República y fue sancionada por el presidente Juan Manuel Santos en agosto del año anterior.El Gobierno no ha garantizado que esta Ley no se preste para tráfico de órganos o que no vaya a fomentarse el turismo de salud, en que los extranjeros viajan a Colombia a recibir transplantes.