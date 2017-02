La denuncia la hace la Corporación Boyacense de Periodistas, que asegura que existe obstrucción al trabajo periodístico que hace el Concejo del Municipio de Soatá, al periodista Luis Carlos Díaz Mesa, del medio STV Noticias.La siguiente es la comunicación de la Corporación de Periodistas:"El Presidente del Concejo del municipio de Soatá exige que la presencia de un noticiero debe ser aprobada en plenaria o por la mesa directiva.El periodista Luis Carlos Díaz Mesa, del medio STV Noticias, ha informado a través dediferentes medios de Boyacá y de otros departamentos, que fue notificado por el Concejo del municipio de Soatá que debe ser autorizado por dicha corporación para poder hacer presencia allí:“De la manera más atenta y respetuosa, me permito comunicarle que para hacer presencia el noticiero STV Noticias en el Honorable Concejo Municipal se debe aprobar su presencia o en su efecto si lo autoriza la mesa directiva”- es el texto de la nota.Algunos medios se comunicaron con el señor Luis Alirio Mojica Rincón, presidente del Concejo de Soatá, para conocer la explicación de la solicitud de permiso para la presencia del medio STV Noticias en el recinto, obteniendo como respuesta, para el caso de la emisora 95.6 fm de Boyacá, la siguiente: “yo le pasé una carta diciéndole al señor que para transmitir la sesión del Concejo, podía hacerlo autorizado por la plenaria o por el Presidente del Concejo, ¿Qué quiere decir? A mí me enseñaron que para entrar a cualquier parte debo pedir permiso (…) ya malinterpretan las cosas, entonces tómelo como quiera y listo dejemos así sumercé, no me vuelva a llamar por favor, chao”-posteriormente, cortó la llamada.Por la connotación de este caso, desde el magazín El Expreso, de Radio Bucarica de Bucaramanga, intentaron comunicarse con Mojica, quien se negó a salir al aire manifestando su molestia, hecho que fue publicado por los periodistas santanderanos.La Corporación Boyacense de Periodistas se solidariza con el Colega Luis Carlos Díaz Mesa, del medio STV Noticias, y rechaza la obstrucción a la labor periodística que se ejerce por parte del Concejo del municipio de Soatá como forma indirecta de censura, y hace un llamado al Concejo del municipio de Soatá para que se respeten los derechos fundamentales de informar y ser informado, y las principios de la función administrativa como la publicidad - entendiéndose por hacerse públicas las actuaciones- por estar al servicio de los intereses generales.Se envía copia a la Federación Colombiana de Periodistas, FECOLPER, para el estudio de alerta por la obstrucción a libertad de prensa".