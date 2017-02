Así se paralice la obra, así se pierda lo que se pierda y pase lo que pase, hay que tomar una decisión de fondo, radical y terminante con respecto a la firma Odebrecht y las compañías nacionales involucradas en casos de corrupción, y no aplicar pañitos de agua tibia, expresó hoy en forma tajante el Contralor Edgardo Maya Villazón,“Hay funcionarios ya confesos de haber recibido los sobornos. Hay que tomar entonces una determinación firme y no comenzar con las consideraciones: que si se paraliza la obra y que vienen unas consecuencias”, sostuvo el jefe del organismo de control, en declaraciones que concedió luego de intervenir en el Foro Internacional Responsabilidad Pública y Lucha Anticorrupción, organizado por Universidad Javeriana.“Que se paralice lo que se paralice y que pase lo que pase, pero hay que tomar una decisión. Hay compañias multinacionales y nacionales involucradas en casos de corrupción y no se pueden seguir aplicando pañitos de agua tibia”, agregó.A ese paso se va argumentar que la compañía encargada de las obras está involucrada en actos de corrupción, pero debe dejársele que termine el proyecto, cuando aquí “lo que hay que tomar es una decisión de fondo”, subrayó Maya Villazón.Al tiempo con estas declaraciones, el Contralor Maya Villazón dijo que la Contraloría está mirando todos los frentes del tema en el caso de Navelena, donde la empresa brasileña Odebrecht cuenta con una participación mayoritaria: como las condiciones del crédito de $120 mil millones que le otorgó el Banco Agrario, el incumplimiento del contrato, la quiebra del contratista, la compra de cartera de libranzas a Estraval e igualmente la remodelación de la sede de esta entidad.Esta auditoría al Banco Agrario se instaló desde el 10 de enero y avanza en estos propósitos. El Contralor General recordó que las investigaciones fiscales no tienen el mismo ritmo de las diligencias disciplinarias y penales, y desafortunadamente la Contraloría ejerce un control posterior.Recalcó, sin embargo, que la CGR está adelantando todas las actividades que se requieren y la pretensión es hacer un control en tiempo real sobre estos casos de corrupción relevantes.