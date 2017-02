Por operar una explotación ilegal de carbón en zona del páramo Tota – Bijagual – Mamapacha en Boyacá, en operativo conjunto, el CTI y la Policía departamental capturaron en fragancia a cinco personas por incurrir en el delito de daño a los recursos naturales con circunstancias de agravación por estar en sector protegido.Entre los capturados se encuentran el propietario y el administrador la mina de carbón denominada como La Esperanza, compuesta por siete bocaminas, dos de ellas activas.En el procedimiento, en el que también participaron la Fuerza Área Colombiana, la Policía Nacional del departamento, el Ejército Nacional y Corpoboyacá como miembros de la Mesa Operativa de Medio Ambiente del departamento boyacense, los peritos del CTI y de Corpoboyacá confirmaron la existencia de un posible daño a los recursos naturales afectando el páramo, dado que no había una correcta y técnica eliminación de aguas residuales que, sin ningún tratamiento y con una alta carga de químicos nocivos para la salud, eran nuevamente vertidas a las fuentes hídricas.Por su parte Corpoboyacá ordenó el cierre de la explotación de las 7 bocaminas.Durante las audiencias concentradas se realizó la legalización de capturas por parte del fiscal del caso, la imputación por el delito de daño en los recursos naturales con circunstancias de agravación por estar en sector protegido, que no fueron aceptados por los capturados, y no se solicitó la medida de aseguramiento pero los imputados seguirán vinculados a la investigación.