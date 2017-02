La EPS más grande del país en número de afiliados, estaría generando pérdidas por más de $13 mil millones de pesos a la semana, según lo revela la Contraloría General de la República.Una auditoría adelantada por la Contraloría determinó que la EPS Cafesalud ha empeorado sustancialmente su situación financiera y ha llegado a una situación insostenible.Está generando pérdidas por $13.070 millones de pesos a la semana, tiene una situación patrimonial que no puede soportar, la información contable que maneja solo crea incertidumbre sobre su real situación, no conoce la cuantía de los pasivos a su cargo, no tiene certeza de cuántos recursos puede recuperar de sus cuentas por cobrar, ha aumentado de manera desproporcionada sus gastos operacionales y presenta serias inconsistencias en la valoración de sus activos y pasivos.Adicionalmente, tal como sucedió en el pasado con Saludcoop EPS, ha utilizado recursos de la salud en actividades distintas, no relacionadas con la prestación de estos servicios.De hecho, la Contraloría consideró que la EPS Cafesalud pudo incurrir en un posible detrimento patrimonial de $2.320 millones, al destinar estos recursos de salud para pagar sanciones, multas, intereses moratorios de distinto orden (incluyendo tributarios) y costos de litigios administrativos.Y, además, en la vigencia 2015 destinó $862 millones de recursos provenientes de la Unidad de Pago por Capitación a la adquisición de activos fijos, como equipos de cómputo y muebles y enseres, lo que constituye otro detrimento a los intereses patrimoniales del Sistema de Salud.Aparte de estos hallazgos fiscales por gastos administrativos y compra de activos fijos, por fuera del marco legal, la CGR evidenció las siguientes situaciones puntuales:*Ausencia de Capacidad Operativa y Administrativa Propia*Incertidumbre en la Información Financiera y Contable*Incertidumbre sobre Estado de las Cuentas por Cobrar*Aumento Injustificado de las Gastos durante 2015*Posibles inconsistencias en la Valoración de los Activos y Pasivos*Facturas y Pagos que no se registran en Contabilidad*Insostenible Situación PatrimonialTodas estas situaciones, detectadas en la Auditoría adelantada durante el segundo semestre de 2016 a Cafesalud EPS, evidencian la grave situación financiera que atraviesa la entidad.La Superintendencia Nacional de Salud había previamente determinado, desde el año 2012, la necesidad de imponer una medida cautelar de vigilancia especial sobre la EPS, medida que se mantiene, en principio, hasta el 31 de marzo de 2017.A pesar de las dificultades que la entidad ya atravesaba, se decidió por parte del Gobierno Nacional adjudicarle 5 millones 269 mil afiliados más, provenientes de Saludcoop EPS OC, cuando esta última entró en proceso de liquidación, lo que convirtió a Cafesalud en la EPS más grande del país en número de afiliados.Los nuevos afiliados superaban en seis veces los afiliados propios de Cafesalud EPS, lo que representó una exigencia operativa, financiera y operacional, que la entidad no ha podido superar.Parte de la actual problemática operacional de la entidad tuvo origen en el modelo de Grupo Empresarial impuesto desde su matriz, Saludcoop EPS OC, toda vez que los servicios administrativos internos, que cualquier entidad del sector público o privado suple con sus propios recursos, en el caso de las empresas pertenecientes al Grupo Saludcoop habían sido tercerizados en su totalidad, de forma tal que Cafesalud EPS, no contaba con una Oficina Asesora Jurídica propia, ni con una Gerencia de Sistemas, entre otras, que estuvieran al frente de la defensa jurídica de la entidad y respaldara y custodiara su información.La EPS subcontrataba tales servicios con otras empresas independientes, aunque pertenecientes al mismo grupo empresarial. Por lo anterior, servicios esenciales para la operación administrativa y financiera de Cafesalud EPS, se encontraban bajo el control de terceros, sin que la actual administración de la entidad haya podido identificar con certeza el estado real de la situación financiera y administrativa de Cafesalud EPS.Todo lo anterior condujo a que los resultados del indicador de gasto de administración para los regímenes tanto contributivo como subsidiado, descritos por la entidad, presentaran incertidumbre sobre la real situación de la EPS, en razón a que en la información contable se evidenciaron debilidades en el reconocimiento de la totalidad de los hechos económicos.Fue tal la incertidumbre generada que, según pudo comprobar la Contraloría General de la República, los Estados Financieros presentados por la Entidad para el cierre de la vigencia 2015, no fueron aprobados ni por la Junta Directiva, ni por la Asamblea de Accionistas, y adicionalmente el Revisor Fiscal de Cafesalud EPS se abstuvo de dar Opinión sobre los mismos.La contabilidad de Cafesalud EPS, en muchos de sus registros, carece de soportes. No presenta conciliación entre las áreas fuente de la información y la de contabilidad, que permita respaldar las transacciones y, en general, muestra graves deficiencias de control interno.La ausencia de soportes documentales para la totalidad de la información auditada, permitió a la CGR evidenciar que hay incertidumbre sobre la realidad económica y financiera de Cafesalud EPS y sobre las cifras que se presentaron como parte de su información financiera.Sobre las cuentas por cobrar a corto plazo a favor de Cafesalud EPS, registradas en sus Estados Financieros con corte de diciembre 31 de 2015 por más de $86 mil 283 millones de pesos, la CGR estableció que no es posible determinar cuánto de esa suma ha sido aceptado por el FOSYGA, y en consecuencia no habría forma de establecer qué porcentaje de dichas cuentas puede recuperarse.Así lo manifestó la firma Baker & Tilly, que se desempeñaba como Revisor Fiscal de la Entidad para la fecha. La misma circunstancia se habría presentado con las cuentas por cobrar a largo plazo, tasadas en ese momento en más de $101 mil 194 millones de pesos.La grave situación financiera de Cafesalud EPS se había advertido desde el año 2011, cuando la EPS ya había presentado incumplimiento en el margen de solvencia, así como una alta mora en el pago a proveedores, e inconsistencias en los reportes de información.A pesar de las medidas preventivas impuestas por la Superintendencia Nacional de Salud, la situación financiera de la EPS empeoró sustancialmente: si bien el traslado de todos los afiliados a Saludcoop EPS OC representó que Cafesalud aumentara sus ingresos operacionales en un 32%, los costos operacionales, sin embargo, aumentaron simultáneamente en un 52%.El equipo auditor de la Contraloría General de la República no encontró justificación aparente para el desproporcionado aumento de los costos operacionales de Cafesalud EPS, con relación a sus ingresos durante 2015. El solo costo de los Contratos de Capitación, aumentó en un 25%.El resultado bruto reflejó una condición notoriamente deficitaria, con una pérdida por $217 mil 246 millones de pesos en 2015, situación financiera insostenible, sobre todo si se compara con los resultados que arrojaron los ejercicios de 2013 y 2014, donde la entidad reportó utilidades brutas por $22 mil 184 millones y $24 mil 796 millones, respectivamente.Llama fuertemente la atención de la Contraloría que, dentro de los Gastos Operacionales, el rubro de Gastos de Mantenimiento y Reparaciones aumentó en un 268%; los gastos por Servicios aumentaron en un 124% y los gastos en Honorarios aumentaron en un 49%. Los gastos globalmente considerados pasaron de $53 mil 327 millones en 2014, a $120 mil 852 millones de pesos en 2015.De igual forma se registraron gastos por procesamiento electrónico de datos que ascendieron a la suma de $6 mil 218 millones de pesos, facturación concentrada en el proveedor Heon Health On Line Ltda., correspondientes a la interfaz de cuentas médicas de la entidad. En 2014, sin embargo, no se pagó suma alguna por este concepto, lo que genera incertidumbre sobre la forma como se venían llevando a cabo los procesos de registro y revelación de los gastos.Así mismo, la cuenta de Gastos Diversos aumentó para 2015 en un 464%, alcanzando los $25 mil 846 millones de pesos, de donde se destacan los gastos por concepto de multas y sanciones.Durante el proceso auditor, Cafesalud EPS no suministró información que justificara adecuadamente las cuantías de estos incrementos, desde el punto de vista funcional u operacional, limitándose a informar que los gastos se debían al traslado de los afiliados provenientes de Saludcoop EPS OC, lo que llevaría a suponer que el mencionado traslado fue la causa de todas sus dificultades financieras.Como se mencionó antes, dentro de los principales activos de Cafesalud EPS se encuentran las Cuentas por Cobrar, tanto a corto plazo como a largo plazo. Las Deudas de Difícil Cobro, todas con más de 360 días de mora, sólo se provisionaron en un 92%, y presentaron un crecimiento sostenido, reflejando la dificultad de su conversión en efectivo. Se destaca la presencia del Ministerio de Salud como deudor de difícil recaudo, con obligaciones a favor de la entidad por más de $101 mil millones de pesos, como ya se expuso.La cartera de difícil recaudo, a pesar de tratarse de sumas de dinero que no pueden ser gestionadas ni destinadas a atender el normal desarrollo de la operación de la entidad, representa el 38% de los activos de Cafesalud EPS.Adicionalmente, no existe certeza de la cuantía de los pasivos a cargo de Cafesalud EPS. La Contraloría General de la República encontró que existe facturación por servicios prestados, incluso en vigencias anteriores, que aún no ha sido reconocida ni registrada en los Estados Financieros, y de igual forma existen otros pagos que, habiéndose ya efectuado, todavía figuran como cuentas pendientes por pagar.Otros activos que hubieran podido contribuir a aliviar la situación financiera de la EPS, se encuentran representados en la inversión que, según los Estados Financieros presentados, tiene Cafesalud EPS en la IPS ESIMED, y que asciende a más de $6 mil millones de pesos.Sin embargo, Cafesalud EPS entregó sus acciones en garantía a favor del Ministerio de Salud, después de la expedición de los Bonos Opcionalmente Convertibles en Acciones – BOCAS, que le permitieron un ingreso a la EPS por $200 mil millones de pesos pero que, como se evidenció, tampoco mejoró su situación financiera.Como se pudo evidenciar por parte del equipo auditor de la Contraloría General de la República, Cafesalud EPS carece completamente de Patrimonio, y el mismo no solamente es negativo, sino que cada día que pasa, la situación patrimonial de la entidad se agrava aún más: a diciembre de 2015 se reportó un patrimonio de menos $651 mil 315 millones de pesos (en negativo). El deterioro patrimonial frente a 2014 fue del 90%.La grave pérdida patrimonial condujo a que, para diciembre de 2015, los pasivos totales equivalían ya al 244% del total de activos. Es decir, aún si se pudiera convertir en efectivo la totalidad de los activos de la empresa, que como se advirtió incluyen la cartera de difícil cobro con más de 360 días de mora, los recursos no alcanzarían sino para pagar el 41% del total supuestamente adeudado. Lo anterior sin contar que se desconoce la existencia de otros pasivos que no hayan sido registrados contablemente.De conformidad con lo dispuesto en la Ley 1438 de 2011, los recursos de la salud no podrán ser usados en actividades distintas a la prestación de servicios de salud. Sin embargo, la Contraloría General de la República pudo evidenciar que a corte del 31 de diciembre de 2015, Cafesalud EPS superó ampliamente los topes previstos en la Ley por concepto de Gastos Administrativos, al identificarse registros de gastos no relacionados directamente con la prestación de los servicios de salud.En estos gastos figuran sanciones, multas, litigios administrativos, intereses de mora, intereses de mora en impuestos, otros intereses moratorios tributarios y donaciones, gastos cuya cuantía superó los $2 mil 320 millones de pesos, erogaciones que constituyen detrimento a los recursos de la salud.Adicionalmente, y toda vez que los recursos provenientes de la Unidad de Pago por Capitación forman parte integral del Sistema General de Seguridad Social en Salud, y por lo tanto no constituyen renta de las EPS que los administran, no podían destinarse los mismos a la adquisición de activos fijos por parte de Cafesalud EPS.Sin embargo, durante la vigencia 2015, pudo establecerse que la entidad adquirió activos fijos por la suma de $862 millones de pesos, representados en equipos de cómputo, así como muebles y enseres, configurándose un detrimento a los intereses patrimoniales del Sistema de Salud.