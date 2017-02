Un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia ordenó archivar las diligencias que se adelantaban en contra del almirante (r), hoy director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Álvaro Echandía Durán, relacionadas con las denuncias que lo señalaban como presunto responsable de un complot de infiltración a la campaña del ex candidato presidencial Oscar Iván Zuluaga.La investigación permitió establecer que las operaciones de inteligencia que se adelantaron por la DNI y que dieron lugar a la condena del hacker Andrés Sepúlveda y otros, fueron legales y no tuvieron ninguna relación con candidatos, campañas, ni partidos políticos.A partir del amplio número de evidencias recaudadas, se demostró que no existió soborno al exdirector del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), Danny Julián Quintana, para que ocultara información en la declaración que rindió ante la Corte Suprema de Justicia.Frente al supuesto complot a partir de la filtración del video del señor Óscar Iván Zuluaga en compañía del hacker, la Delegada ante la Corte afirmó: “es claro además, que el video en el que interactúa el entonces candidato Óscar Iván Zuluaga con integrantes de su campaña no fue “filtrado” por la DNI a los medios de comunicación, pues el referido video nunca llegó a esa agencia de inteligencia, ni al almirante (r) Echandía”.En la decisión, el fiscal delegado ante la Corte concluyó: “Las acciones del almirante (r) Álvaro Echandía Durán, Director Nacional de Inteligencia, se ajustaron a las funciones de su cargo”.