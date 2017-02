En un reunión extraordinaria que tuvo lugar anoche en el Palacio Liévano de Bogotá, los alcaldes y los gobernadores del país le exigieron al ministro de Minas y Energía, Germán Arce, que derogue la resolución que expidió el 30 de diciembre de 2016, la cual reduce drásticamente los ingresos de los entes territoriales por concepto de la sobretasa a la gasolina.Para el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, quien presidió la junta, esta medida es un duro golpe para la descentralización y perjudica por igual a todos los colombianos.“La malla vial de todos los departamentos y municipios del país está gravemente desfinanciada y esta resolución le quita más recursos. Aquí no solo se afecta la movilidad, porque muchas ciudades ya tienen comprometidos esos recursos a largo plazo como Medellín, como Cali, como Cartagena y nos obligaría a quitarles recursos a programas como a educación, salud y la atención a la niñez”, advirtió el mandatario.Con respecto a Bogotá, Peñalosa revelo que el recorte sería de 120.000 millones de pesos anuales, 1,4 billones en 10 años, ingresos que eran necesarios para financiar el Metro y para el mantenimiento de la malla vial de la ciudad.“Esto afectaría gravísimamente la movilidad de Bogotá, pero afecta de igual manera a todos los municipios y a todos los departamentos y a todos los ciudadanos de Colombia. Les hace un daño grave. Por eso todos estamos unidos en este propósito”, señaló el alcalde capitalino.Declaraciones sobre decreto de Ministerio de Minas - Foto: Comunicaciones Alcaldía Mayor / Diego BaumanLa nueva fórmula del Ministerio de Minas redujo considerablemente la base gravable sobre la cual se liquida la sobretasa a la gasolina, lo que le permite al Gobierno Nacional girarles menos recursos a los entes territoriales por este concepto. En el caso de Bogotá, esa reducción es del 28 por ciento por galón.Por su parte el alcalde Montería, Marcos Pineda, en representación de Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales), dijo que la preocupación es conjunta por esa resolución (41279) expedida el último día de 2016, ya que fue firmada de manera inconsulta con los alcaldes del país por el Ministro de Minas.“Hoy el país invoca una mayor descentralización. Hoy Colombia necesita responder a las necesidades que tenemos en municipios y departamentos. Y esta resolución pone en gran amenaza las finanzas territoriales de Colombia. Afecta en más de 500.000 millones de pesos los ingresos de los municipios y gobernaciones de Colombia”, denunció el alcalde.A su vez el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, también expresó su preocupación y señaló que la única respuesta que les sirve es derogar esa resolución porque ningún municipio ni departamento del país tiene hoy como suplir esos recursos.“No fuimos tenidos en cuenta y nos afecta de manera grave. En el caso de Medellín pone en peligro el acuerdo de pago de la deuda del Metro. Al año dejaríamos de recibir 30.000 millones. Esto pone en grave riesgo temas que fueron definidos con anterioridad. Y que quieren, ¿qué entonces recortemos en restaurantes escolares?, no vamos a recortar en restaurantes escolares. ¿Qué recortemos en educación?, pues no vamos a recortar en educación”, advirtió Gutiérrez.