El cargo que ostenta Nicolás Maduro fue declarado en abandono por la Asamblea Nacional, es otra medida que la dictadura ignorará mientras el país se derrumba.Para el poder legislativo del vecino país, Maduro no ha cumplido las funciones de su cargo y es el responsable de la crisis que atraviesa Venezuela.La Asamblea Nacional exigió que se realicen elecciones anticipadas para reemplazar a todos los cargos del poder público.La decisión fue tomada con 106 votos a favor, sin embargo no se prevé que haya cumplimiento del mandato legislativo y que no tenga ninguna incidencia real.Maduro hace unos días cambió a su vicepresidente, nombrando a Tareck el Aissami, quien es un personaje investigado por narcotráfico y presuntamente miembro del cartel de los soles; quien sería su reemplazo en el caso de ser revocado.