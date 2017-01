Por renovación de las tuberías del acueducto en el centro de la ciudad, se suspenderá el servicio el miércoles 18 de enero. Se usará la tecnología pipe bursting para no afectar el espacio público.Desde las 7:00 de la mañana del miércoles 18 de enero, operarios de Proactiva Tunja estarán ejecutando obras de empalmes para la renovación de la red de acueducto, mediante la utilización de tecnología de pipe bursting.Estos trabajos, que hacen parte del plan de inversiones de la compañía, se desarrollarán en la Calle 17 entre Carreras 13 y 14 y en la Calle 17 entre Carreras 15 y 16.En virtud de ello, los barrios localizados en el Centro desde la Avenida Oriental a la Carrera 11 entre las Calles 16 y 19, así como Santa Bárbara, Nueva Santa Bárbara, Condominio El Topo,Bosque y El Topo de la Carrera 13 a la Carrera 14 entre Calles 15 y 19, verán suspendido el servicio de acueducto en el transcurso del día. Se estima que éste se empezará a restablecer sobre las 10:00 de la noche del mismo día.La tubería con tecnología pipe bursting, que se instalará en una longitud de 215 metros, no solamente permitirá un manejo operativo óptimo de las redes, sino que además, durante los trabajos que ejecutará la firma Treltec Ingeniería, no se verá afectada la actividad urbana ni el tráfico en el sector en donde se adelantarán las obras.Pipe bursting o tecnología de excavación sin zanja consiste en la instalación de una tubería nuevaen el espacio ocupado por el tubo antiguo, siendo destruido previamente e incorporado al suelo circundante.Con esta únicamente se realizarán excavaciones en los sitios de empalme con las redes existentes, y en los puntos externos de cada acometida, minimizando considerablemente el impacto ambiental y urbano que se genera cuando se realizan excavaciones convencionales.