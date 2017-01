El ex Presidente, Álvaro Uribe Vélez, publicó una nota sobre los recientes escándalos de corrupción que salpican a su Gobierno y al del actual mandatario, Juan Manuel Santos.El siguiente es el texto publicado por Uribe:"La impunidad total al terrorismo niega credibilidad a cualquier expresión de luchar contra la corrupción.He condenado sin vacilación que personas vinculadas a mi Gobierno, como Gabriel García, hubieran sido sobornadas. La Ruta del Sol estuvo siempre asesorada por la Corporación Financiera internacional del Banco Mundial. En el tramo dos participaron tres proponentes, incluso por reclamo de uno de ellos hubo nuevas audiencias públicas, modalidad introducida por nuestro Gobierno para asegurar transparencia.A Gabriel García no lo nombré por recomendación clientelista. Pedí candidato para Vice Ministro a la Cámara de Comercio de Cartagena, tal cual lo ha certificado la doctora Silvana Giaimo, quien fuera directora de la entidad. García era ingeniero civil de la Universidad de los Andes con maestría en materias afines en la Universidad George Mason de los Estados Unidos. El Ministro Andrés Uriel Gallego, fallecido, era una persona íntegra. Yo he manejado con pulcritud y austeridad los recursos del Estado, desde la Jefatura de Bienes de Empresas Públicas de Medellín hasta la Presidencia de la República.He pedido a la Fiscalía las más estrictas decisiones sobre alguien de mi Gobierno que hubiera recibido sobornos.El Gobierno Santos adicionó este contrato en una suma aproximada a 600 mil millones de pesos, lo hizo en vísperas del proceso electoral de 2014. La Ruta del Sol, Tramo Dos, es una vía Troncal o Longituinal Sur-Norte, luego el objeto de la adición, que es una transversal Este-Oeste, comprendida entre Ocaña en Norte de Santander y Gamarra, puerto sobre el río Magdalena en el César, sería ilegal. Este trayecto habría necesitado contrato independiente y licitación pública. Se ha denunciado que en un principio la Ministra Cecilia Álvarez y los directivos de la Agencia Nacional de Infraestructura estuvieron en desacuerdo pero finalmente aceptaron la adición y por monto muy superior al inicialmente propuesto de 300 mil millones. Además esta Transversal favorece el puerto cercano a Gamarra, en el cual tiene intereses la Ministra Gina Parodi. El documento Conpes se aprobó sin que las ministras se declararan impedidas, lo que presuntamente constituiría otra irregularidad.Se pide a la Fiscalía investigar si este contrato y la adición presupuestal violaron la ley de garantías electorales.Se pide a la Fiscalía constatar si Enríque Riveira, funcionario actual de la Presidencia de la República, antes alto directivo de la campaña de reelección, llamó a Luis Fernando Andrade, director de la Agencia de Infraestructura, para urgirlo sobre este contrato.Es necesario conocer qué relación tuvieron estos dineros con la campaña de 2014.También se requiere aclaración de las denuncias que medios regionales de comunicación han hecho sobre el proceso de contratación de la navegabilidad del río Magdalena.Sobre el tema Odebrecht el entonces candidato doctor Óscar Iván Zuluaga ha sido claro. Hasta la fecha no se ha informado si Odebrecht hizo aportes directos a la campaña de Juán Manuel Santos. Sobre los aportes indirectos a través de políticos ya hay algunas luces en la investigación.He publicado tres comunicados sobre el tema Odebrecht. Se encuentran en nuestras publicaciones de redes y en la web.Nuestro Gobierno contrató la Refinería de Cartagena, vieja aspiración de la ciudad y del País, necesaria para generar empleo en la cadena petroquímica y abastecer las necesidades de combustibles de óptima calidad.Me referí ampliamente al tema, en presencia del Contralor General, durante reciente debate en el Senado de la República.La búsqueda del socio para la construcción de la Refinería de Cartagena no fue improvisada; se inició con la invitación enviada a 38 firmas internacionales para que conocieran el proyecto, 11 de las cuales fueron a los dos eventos que se realizaron, uno en Nueva York y otro en Bogotá, para dar detalles y explicarlo.Posteriormente se fijaron por parte de Ecopetrol, ABN AMRO Bank, la consultora Sumatoria y la firma de abogados Herrera, Pose y Ruiz, los requisitos habilitantes para participar en la subasta: tener un patrimonio neto de al menos USD$500 millones y que hubiesen obtenido financiación en proyectos de infraestructura similares de por lo menos USD$1.000 millones en los últimos 5 años.Sólo 4 de las firmas cumplieron con las exigencias, de las cuales dos presentaron oferta, Petrobras y Glencore, quien ofreció USD$ 630.7 millones, USD$ 35,7 millones más que PETROBRAS Y USD$ 5 millones por encima del precio de reserva que era de USD$ 625 millones. Un mes después, se incrementó en USD$25 millones el monto a pagar, con lo cual el precio total desembolsado por el 51% de las acciones de Reficar fue de USD$656 millones más el capital de trabajo que le correspondía, que era USD$135.1 millones, para un total de USD$791.5 millones.Glencore era el mayor comercializador de combustibles del mundo, abastecía de metales, minerales, petróleo y sus derivados, carbón y productos agrícolas a clientes industriales; poseía activos por 23,5 billones de dólares y tenía presencia en 60 países y plantas de producción en 14 naciones.En conclusión, Glencore era un socio que no sólo cumplía con todos los requisitos sino que además tenía voluntad clara para dicha participar en la sociedad.Glencore alegó la crisis económica de 2008 para justificar sus incumplimientos. En Davos, Suiza, me reuní con el presidente de Glencore, en presencia de tres altos funcionarios de mi Gobierno, y le exigí cumplir o compensar a Ecopetrol como condición para permanecer en el país. Le agregué “Yo apoyo la inversión privada pero no la corrupción ni forma alguna de defraudación al Estado”La salida de Glencore de Reficar le generó un castigo económico. Ecopetrol recompró en el 2009 el 51% de Reficar a Glencore por USD$544 millones, USD$246.5 millones menos que lo pagado por la firma suiza años antes.Ecopetrol consideró como “buen negocio” la recompra de Reficar y corroboró en su momento que la suma pagada estaba cubierto por caja, inventarios y un valor auditado del proyecto.El Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, en entrevista con Yamid Amat para El Tiempo, afirmó que siendo miembro de la Junta Directiva de Ecopetrol estuvo de acuerdo con la recompra de las acciones.CB&I fue contratada en 2007, cuando Reficar estaba bajo control de Glencore, y al recomprarla Ecopetrol era muy costoso cambiar el contratista. Si bien CB&I no había construido una refinería, si había desarrollado obras de ingeniería de gran envergadura, muchas de ellas relacionadas con el sector de hidrocarburos y gas.La falta de control en la ejecución y la tardanza para reclamar.El cambio de la modalidad de pago del contrato, de “llave en mano” a “costos reembolsables”, se dio siguiendo las recomendaciones de varias firmas consultoras – Pathfinder, Nexidea y Linklaters- y de la misma CB&I , que afirmaban que con ello se lograría un ahorro entre USD$500 y USD$900 millones.El ahorro era posible si se contaba con un equipo sólido de control, motivo por el cual se contrató con la firma Foster and Wheeler la gerencia del proyecto y el control de ejecución. Adicionalmente se determinaron medidas de seguimiento y control que permitieron, según lo manifestó el mismo gobierno, desde mayo de 2011, detectar y prender alarmas sobre las falencias del contratista CB&I y se consideró necesario empezar a documentar las fallas desde septiembre de 2011.¿Por qué si desde 2011 se detectaron y documentaron las irregularidades e incumplimientos de CB&I, se esperó hasta 2016 para demandarlo ante el tribunal de arbitramento? ¿Por qué nunca se denunció ante los organismos de control?El actual Gobierno anunció con bombos y platillos la inauguración de la Refinería y cuando se denunciaron los sobrecostos se dedicó a acusar nuestra contratación y quiso ignorar su incuria durante la ejecución.Dos testigos, ex miembros de las Fuerzas Armadas, me contaron cómo fue la treta del Gobierno y su inteligencia contra la campaña de Óscar Iván Zuluaga, persona íntegra. Uno de ellos reconoció haber tenido participación directa. No aceptaron que yo lo comunicara. También escuché al doctor Quintana, ex director del CTI de la Fiscalía, quien confirmó la versión, nunca sorpresiva, que intuimos desde el comienzo. Pedí, a través del abogado, que la Corte Suprema decretara unas pruebas. En la Corte Suprema porque allí hay una investigación en mi contra desde el segundo semestre de 2014, por un hacker promovido por medios gubernamentales, hacker que no conocía y de cuya existencia me enteré al estallar el escándalo. Ya el Gobierno, por intermedio de una ola periodística, había creado la versión, en plena campaña al Senado, que yo era el responsable de Andrómeda, la agencia de inteligencia militar, que supuestamente estaría en tareas de espionaje contra las actividades de la FARC en Cuba. Esta agencia de inteligencia no la conocí ni en el ejercicio presidencial.Todo lo he enfrentado, presente en el País y ante la justicia. El Fiscal Montealegre solía aparecer en cada campaña electoral con un motivo de acusación en mi contra.Sin embargo, con qué rapidez, en semanas, el Fiscal Montealegre dijo que nada había que investigar del Gobierno en relación con las acusaciones, que afloraron en la prensa, sobre 12 millones de dólares que habrían recibido dos asesores políticos del Gobierno, a quienes se les permitió actuar como intermediarios para una negociación con el narcotráfico. El Gobierno mantuvo en silencio esa gestión que no pudo negar ante la revelación periodística.La Fiscalía fue dolosamente negligente, desestimó las pruebas que presenté, con fuentes serias, sobre 2 millones de dólares, originados en los 12 millones mencionados, que pudieron llegar a pagar deudas de la campaña Santos.El Hacker fue la nube política para distraer a la opinión pública y evitar que esta castigara a Santos por el tema de los asesores políticos, que el Gobierno aceptó como gestores del narco tráfico.En el numeral siguiente recordaré algunas de las medidas de mi Gobierno contra la corrupción, y que diferencio de la persecución política que han sufrido muchos de mis compañeros, mi familia y mi persona.Hace pocas semanas acudí a la Base Aérea de Rionegro, en compañía del doctor Juán Gómez Martínez, y atendí una reunión, que fue de conocimiento público, con Santos y el Ministro de la Defensa. Al final comenté a Santos que yo iría a Miami, a rendir en una corte, testimonio sobre la inaplicabilidad, por falta de validez, del Tratado de Extradición entre Colombia y los Estados Unidos, en el caso del ex Ministro Andrés Felipe Arias. Santo me dijo que lo saludara y que él no ejercía presión alguna contra Arias. Fue un alivio que duró poco.No se por qué creí, estaba ante un caso parecido al de María del Pilar Hurtado. Yo apoyé el asilo de María del Pilar, consentido por Santos ante el Presidente de Panamá, pero después, otro mandatario de la nación hermana, me hizo saber, a través de un compañero de mi Gobierno, y amigo común, que fue necesario regresar a María del Pilar por presión de Santos.El Tratado de Extradición no existe porque la ley ratificatoria fue declarada inexequible en 1986 por lo que era la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.Mi Gobierno ordenó casi 1200 órdenes de extradición con apoyo en el derecho interno.Santos negó varias veces la existencia de ese Tratado, en una ocasión para enviar a Makled, el capo socio de Chávez, en extradición a Venezuela y no a Estados Unidos. Era una manera de complacer a la dictadura y a Farc, su socia. Si el Tratado existiera Santos no podría unilateralmente exonerar de extradición a los narcos de Farc.Sin embargo, el Gobierno cambió de parecer, no ajeno a su costumbre, y presiona por la extradición de Andrés Felipe Arias.Así como pedimos cárcel para los corruptos, seguiremos la lucha por la reivindicación de nuestros compañeros perseguidos políticos.De candidato a la Presidencia presenté demanda de inexequibilidad contra la práctica de los auxilios parlamentarios.Recordé en un debate del Senado que un billón de pesos de partidas regionales se distribuyó en audiencias publicas en los diferentes departamentos. Las presidía el sub director de Planeación.El Referendo de 2003 aprobó la muerte política de los corruptos. Propuso la disminución del Congreso, la eliminación de los auxilios parlamentarios.Introdujimos y aplicamos normas de gratituidad de los pliegos; de publicación y discusión de prepliegos para evitar la práctica corrupta de diseñarlos a la medida de algún proponente; de audiencias públicas en licitaciones, aquella que adjudicó la concesión de El Dorado duró semanas y fue televisada; de veedurías comunitarias, etc.De Gobernador de Antioquia apliqué con Andrés Uriel la figura de las audiencias públicas en la contratación.Reformamos y ampliamos la carrera administrativa. Introdujimos el concurso de notarios y convocamos los concursos de maestros. La promoción de la legalidad era fundamental en el desarrollo de competencias ciudadanas que estimulaba el Ministerio de Educación.Más de 450 entidades del Estado fueron suprimidas o reestructuradas. Hubo recorte sustancial de la nómina burocrática y adopción de severas medidas de austeridad.Se eliminó casi en su totalidad el robo de combustibles.Con el liderazgo del Vicepresidente Francisco Santos, quien dirigía esta política, se creó el portal de contratación para facilitar la publicación de las compras y contratos del Estado.No cejaremos en el tema y seguiremos promoviendo propuestas contra la corrupción.Mi familia, las casas presidenciales. Saludcoop, Caprecom, Cajanal, Seguro Social, Incoder, Inco, Ingeominas, etc.