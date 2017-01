- Santos: usted ocultó reunión con Odebrecht, ocurrida cuando ya se sabia del escándalo. La de mis hijos fue antes, conocida y no de negocios.





El Presidente Santos afirmó que no es normal que los hijos de Álvaro Uribe se hayan reunido con el empresario Marcelo Odebrecht, el empresario acusado de corrupción en varios países de Latinoamérica.Los siguientes son los trinos de Uribe:- Santos, los hijos míos no fueron abusivos con los bienes del Estado ni viajaron al mundial de fútbol invitados por contratistas del Gbno.- Santos, no utilice a mis hijos para ocultar el montaje del hacker o el contrato con su amigo judío Shlomo Ben Ami.- Santos, los hijos míos son gentes de trabajo a diferencia suya que es un redomado y habilidoso burócrata.- Santos: siendo yo Presidente no puse a mis hijos a trabajar con el Gbno en New York, ONU Misión Colombia.- Santos: su hijo y el contratista Daniel Coronell celebraron en Miami la adjudicación del Canal Uno que Ud le entregó como único proponente- Más evidente que Hacker hace parte de maniobra político-judicial para inhabilitarnos moralmente mientras entregaban el país al terrorismo.