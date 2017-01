El Presidente Trump anunció que les recortará los subsidios federales a esas ciudades, lo que ha causado malestar entre los alcaldes de las denominadas ciudades santuario. Ya se anuncian acciones jurídicas para evitar que Trump les recorte los fondos.

Con las medidas que está tomando el presidente de Estados Unidos, sobre la inmigración ilegal, se habla de las ciudades santuario. Le explicamos qué son.Una ciudad santuario se entiende como esas poblaciones que no persiguen, a los inmigrantes ilegales. En teoría, la Policía en esas ciudades no aplica las políticas de persecución a los inmigrantes.El argumento que se usa en ese tipo de ciudades, es que las policías locales no son autoridades migratorias y en ese sentido no buscan a los inmigrantes. Así las cosas, en esas ciudades viven miles de personas que inmigran de forma ilegal a los Estados Unidos.