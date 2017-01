Gracias a las iniciativas de Sostenibilidad que Gerdau Diaco fomentó a lo largo de este año, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá (Corpoboyacá), reconoció las acciones impulsadas por la planta de Tuta, con el premio Ecoprofit en la categoría a “Mejor Empresa” del 2016 en un evento realizado en la Cámara de Comercio de Tunja.Ecoprofit, “Ecological Project For Integrated Environmental-Technology”, es un programa de origen austriaco que tiene como objetivo fomentar una producción más limpia para fortalecer un desarrollo económico sostenible. A través de tecnologías medioambientales integrales, el propósito no es solo alcanzar beneficios ecológicos y económicos, sino fortalecer las relaciones con la comunidad.En este sentido, la perspectiva planteada por Diaco a través de sus planes de acción, vislumbra una mejora significativa en temas de ahorro y uso eficiente de agua, ligada al tratamiento y aprovechamiento de efluentes pluviales y Domésticos.En palabras de Erik Martínez, ingeniero de la Corporación Ecoeficiencia, “la planta de Tuta de Gerdau Diaco fue reconocida por su diferenciado y destacado desempeño en materia de residuos sólidos industriales. Procesos como el agregado siderúrgico; el ahorro de energía en procesos de laminación y acería; y el apoyo a iniciativas que propenden por mejorar la calidad de vida de la comunidad, no solo son destacables sino que son ejemplo para la industria”.Gerdau Diaco se ha destacado por trabajar en la búsqueda de acciones que promuevan el desarrollo sostenible, no solo en las regiones donde opera, sino en todo el país. Con ese fin, la productora de acero promueve entre sus colaboradores una cultura de respeto por el medio ambiente, la cual se ve reflejada en este tipo de reconocimientos.Al respecto, Cesar Vallejo, gerente de la planta de Tuta afirmó: “en Gerdau Diaco la comunidad y el medio ambiente son fundamentales y es por esa razón, que lideramos este tipo de iniciativas que le apuestan a la sostenibilidad y al desarrollo de la región. Para nosotros es un orgullo obtener este tipo de reconocimientos”.