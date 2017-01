El alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, rechazó los actos de violencia que se presentaron este domingo en inmediaciones de la Santamaría y anunció que se reforzarán las medidas policiales para garantizar la seguridad de todos los ciudadanos."No compartimos las corridas de toros, pero tuvimos que cumplir con una orden de la Corte Constitucional. No vamos a permitir que nadie viole los derechos de los demás ciudadanos. Tuvimos un operativo muy grande, con más de 1.200 policías, pero lamentablemente una minoría usó la violencia", dijo el mandatario.Peñalosa resaltó que la mayoría de los antitaurinos protestaron de forma pacífica, y condenó que unos pocos agredieran a varios de los asistentes a la plaza."No vamos a permitir esa matonería. Aunque nosotros estamos en desacuerdo con las corridas, es una vergüenza que algunos inciten a la violencia y, de paso, digan toda clase de mentiras con relación a este tema", afirmó el Alcalde de Bogotá.Así mismo, Peñalosa recordó que el contrato de remodelación de la plaza fue firmado en la pasada administración.Además, el mandatario informó que ya van seis capturados por los desmanes y resaltó que el Fiscal está comprometido en sancionar a las personas que generen este tipo de violencia en la ciudad."Vamos a apoyar todos los proyectos de ley que lleven a que no haya más corridas de toros, pero nosotros también cumplimos con las normas y debemos garantizar la seguridad de todos. No vamos a permitir esa matonería de algunas minorías agresivas", puntualizó Peñalosa.