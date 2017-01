El cantante antioqueño, símbolo del Rock colombiano, falleció en la ciudad de Medellín luego de meses de complicaciones en su salud.El fallecimiento del cantante Elkin Ramírez ocurrió este domingo 29 de enero, en la clínica Neurológica de Antioquia.El músico permaneció recluido en el mencionado centro médico desde el 24 de diciembre de 2016, por problemas cerebrovasculares que no logró superar.Ramírez venía con problemas en su salud desde 2015, cuando fue sometido a una cirugía para removerle un tumor cerebral que le afectó seriamente su movilidad.El Titán, como era conocido entre los seguidores de la banda Kraken, tenía 54 años y desde 1984 había liderado el grupo que es uno de los referentes fundamentales en la historia del Rock colombiano.Kraken grabó nueve álbumes de estudio, uno en directo y publicó tres recopilatorios; en todos la potencia vocal y las líricas de Ramírez fueron un sello inconfundible.Entre sus grandes éxitos se encuentran canciones como Lenguaje De Mi Piel, Vestido De Cristal, No me hables de amor, Escudo y espada, Una vez más, Eres, Ilusión, Frágil al viento. [Vea: