Aproximadamente 20 madres comunitarias de los municipios de Caldas y San Miguel de Sema, departamento de Boyacá; recibieron capacitación en la sede de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR de Chiquinquirá, sobre temas ambientales.Conocieron las acciones, planes, proyectos, programas y obras que la entidad adelanta en su jurisdicción, con el fin de que estos conocimientos sean replicados entre los padres de familia y los niños que tienen bajo su responsabilidad.“Es interesante y agradable conocer el interés, entusiasmo y voluntad que estas mujeres le entregan al tema ambiental y más cuando tienen la posibilidad de compartir lo aprendido con las comunidades donde desarrollan su trabajo”, manifestó la profesional de la CAR, Sandra González, encargada de la jornada pedagógica.Las asistentes, también aprendieron entre otros temas, el consumo responsable de los recursos naturales, la manera como a través de prácticas sencillas desde los hogares se puede contribuir con el planeta, la no contaminación de fuentes hídricas, la no tala de árboles, la importancia de reforestar, la correcta disposición de los residuos sólidos, la no tenencia de fauna silvestre en los hogares y la manera correcta de reducir, reutilizar y reciclar.