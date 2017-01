Migración Colombia, entidad adscrita al Ministerio de Relaciones Exteriores, lanzó una opción ideal para aquellos viajeros frecuentes que quieren hacer su control migratorio en menos tiempo y sin hacer filas.Con la Migración Automática, un sistema de esclusas ubicado en las zonas de migración de los aeropuertos de Bogotá, Medellín, Cali y Cartagena, los viajeros que adquieren este servicio no tienen que pasar por las ventanillas donde se encuentran los oficiales que realizan las entrevistas y la revisión de los pasaportes.A través de cuatro simples pasos pueden realizar la entrada o salida del país de una forma más rápida, ágil, segura, y lo mejor, sin filas y sin gastar las hojas del pasaporte. Solo deben colocar el pasaporte, de chip o lectura mecánica, en un lector especial ubicado en las puertas de Migración Automática y diligenciar el número de vuelo, para que estas se abran. Una vez adentro, deberán poner la huella y permanecer quietos para un reconocimiento facial. Cuando la información haya sido validada, el sistema emite un comprobante del movimiento migratorio y listo, así de fácil finaliza el proceso de control migratorio.Adquirir este servicio que le permite acceder a la Migración Automática por dos años tiene un costo de $170.000. Los interesados deben cumplir los siguientes requisitos:-Realizar la inscripción en los puntos autorizados por Migración Colombia, en las ciudades de Bogotá, Cali, Cartagena y Medellín.-Presentar pasaporte vigente (con chip o de lectura mecánica).-Llevar el día de la inscripción una fotocopia de la página de datos biográficos del pasaporte.-Presentar el documento de identidad original.-Diligenciar el formulario de trámites migratorios que se encuentra en la página de Internet www.migracioncolombia.gov.co-Toma de fotografía y huella digital (se realiza en el mismo punto de inscripción).Toda esta información es validada en las bases de datos y de inmediato se informa si el registro fue aprobado o rechazado. En caso de ser aprobado, el solicitante podrá cancelar con su tarjeta débito o crédito para comenzar a hacer uso ilimitado de este servicio por un período de dos años.Es importante tener en cuenta que los lectores de las puertas de Migración Automática no están habilitados para leer registros civiles, ni permisos de salida de menores, por eso, las personas que viajen con niños sí tienen que pasar por los filtros de los oficiales con el fin de que allí se verifiquen todos los documentos, y se garantice que los niños no salgan del país con documentos adulterados.Actualmente hay más de 14 mil colombianos que utilizan el servicio de Migración Automática.