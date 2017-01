Graves problemas de eficiencia y eficacia que afectan al Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías están poniendo en riesgo el cumplimiento de los objetivos para los que fue creado, dando lugar a posibles hechos de corrupción, como se ha detectado en el departamento de Córdoba, concluyó un análisis sobre el tema realizado por la Contraloría General de la República.El organismo de control realizó una evaluación sobre el funcionamiento de este Fondo entre 2012 y 2015, que coincide con la revelación de los resultados de una Actuación Especial de Fiscalización que mostró como, en los últimos años, en el departamento de Córdoba, se habrían podido feriar los recursos de regalías destinados a proyectos de ciencia y tecnología.De los $160 mil millones asignados al departamento de Córdoba para financiar proyectos de ciencia y tecnología, se identificó un presunto detrimento al patrimonio público por más de $29 mil millones.Con el Acto Legislativo 05 de 2011, que modificó el régimen de regalías del país, se determinó destinar el 10% de las mismas al Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación, creado para la financiación de proyectos regionales que se pacten entre entidades territoriales y el gobierno nacional.Para la CGR la distribución de los recursos entre los departamentos ha redundado en la atomización de los mismos, ya que en la práctica no existe un Fondo de Ciencia y Tecnología, sino 33: en los 32 departamentos y Bogotá.La toma de decisiones sobre el gasto del Fondo de Ciencia y Tecnología, conocido como el FCtel, está determinada fundamentalmente por los Gobernadores, quienes generalmente tienen intereses diferentes a los que exige el desarrollo científico e incluso el desarrollo regional, asegura el estudio. Las Gobernaciones asumen la mayoría de las veces la ejecución directa de los proyectos aprobados.Colombia continúa rezagado en sus indicadores de ciencia, tecnología e innovación si se compara con países de similar desarrollo.Mientras en Colombia la inversión nacional en Actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación para el año 2015 constituyó el 0,627% del PIB y el gasto en investigación y desarrollo el 0,23% del PIB (45,4% es financiado por recursos privados), en países como Brasil dicha inversión es del 1,2% del PIB (50% financiado por el sector privado) y en los países de la OCDE del 3% (entre el 65% y el 75% invertido por recursos privados).De igual manera, si se tienen en cuenta otros indicadores internacionales de ciencia, tecnología e innovación, como registro de patentes y publicaciones científicas per cápita, Colombia se sitúa por debajo de países con niveles similares de desarrollo.Por ejemplo, para el año 2014 el país contaba con 112 patentes, según datos de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), mientras que Argentina tenía 260. Asimismo, Colombia registró 6.708 publicaciones científicas según el Institute for Scientific Information (ISI), frente a 8.324 de Argentina, 11.510 de México y 38.114 de Brasil.Los problemas de eficiencia y eficacia en el Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación se evidencian en el fuerte rezago que hay en la aprobación de proyectos, que se traducen en que a 31 de diciembre de 2015 había recursos por aprobar en cuantía de $1,1 billones (el 33% de los recursos asignados).A esto se une la extrema lentitud en la ejecución de los proyectos: A diciembre de 2015 deberían estar terminados 96 proyectos por un valor de $640.077 millones; pero solo habían terminado 11 proyectos, por valor de $17.420 millones, tan solo el 2,7%, porcentaje que está muy por debajo del promedio nacional del SGR que, aunque bajo también, a la misma fecha fue de 28,4%.Igualmente, a diciembre de 2015, había 32 proyectos por valor de $341.414 que no habían iniciado ejecución; es decir el 14% del valor total de los proyectos aprobados.*Un alto porcentaje de los recursos de ciencia y tecnología financiados con regalías está en cabeza de departamentos que difícilmente pueden garantizar el aprovechamiento óptimo de los mismos.*Departamentos que tienen fuertes falencias en capacidades científicas e institucionales reciben los más altos recursos; con excepciones como Antioquia, Valle del Cauca y Cundinamarca.*Aunque el Sistema General de Regalías –SGR prevé que el OCAD, cuya secretaría técnica ejerce Colciencias, determine la entidad ejecutora de los proyectos aprobados, este papel generalmente se lo reservan las mismas gobernaciones.*Se evidencian serios problemas asociados con el diseño institucional del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación. Académicos consultados para esta evaluación consideran problemático el hecho de que los proyectos sean ejecutados por individuos o instituciones diferentes a los formuladores originales del proyecto, lo cual no es recomendable dado que el ejecutor del proyecto debe tener amplio conocimiento y capacidad científica y tecnológica para llevarlo a cabo.El hecho de que el procedimiento establecido no permita que coincidan formulador y ejecutor, constituye para los sectores académicos no sólo problemas para una eficaz ejecución de los recursos, sino un desincentivo a la participación de la academia en este tipo de proyectos.En efecto, de los proyectos aprobados, 201 por un valor cercano a los $1,8 billones son ejecutados por las gobernaciones; y 70 por valor de $490 mil millones por entidades designadas por el OCAD, tales como universidades, Colciencias y Corpoica, entre otras.*En el proceso de ejecución, las gobernaciones a su vez realizan procesos de contratación en los que igualmente entran las universidades y otras entidades competentes para desarrollar proyectos de ciencia y tecnología; pero no siempre es así. Incluso en los procesos auditores la CGR ha encontrado casos en donde universidades subcontratan la ejecución de importantes proyectos, con otras universidades, como por ejemplo en Córdoba y La Guajira.*Se pudo constatar en las visitas realizadas por la CGR, la falta de preparación y de capacidad institucional de los entes territoriales, y en algunos casos de la misma academia y entidades del orden nacional; para abordar los temas relacionados con ciencia, tecnología e innovación. Esto genera problemas de estructuración, ejecución y, en particular, debilidades en la supervisión de los proyectos, tarea que requiere de personal especializado.*Entre los objetivos de política pública del fondo está promover alianzas y articulación con los otros fondos del Sistema General de Regalías, y otras fuentes de financiación de orden nacional, a fin de garantizar una apropiación de la Ciencia, Tecnología e Innovación más profunda y rápida.Es así como a diciembre de 2015 se ha contado con contrapartidas o cofinanciación de recursos por $512.817 millones, el 18,7% del valor total de los proyectos (incluyendo todas las fuentes de financiación). Resulta preocupante que dicho porcentaje está por debajo de los estándares internacionales donde la cofinanciación sugerida es mínimo del 20% del valor total del proyecto.*Los proyectos del Fondo se han orientado principalmente hacia los “Programas Nacionales en ciencia, tecnología e innovación”, por un valor de $1,11 billones, seguido de proyectos para la financiación de becas con destino a estudios de maestrías y doctorados, por un valor cercano a los $500 mil millones, $355 mil millones para proyectos que buscan fomentar una cultura ciudadana y democrática en Ciencia y tecnología, en la población infantil y juvenil Colombiana, y proyectos relacionados con la construcción de Centros y parques tecnológicos por un valor cercano a los de $151 mil millones, entre otros.*En lo que respecta a los proyectos dirigidos a la financiación de becas, la CGR pudo constatar que se han otorgado 3.555 becas con recursos de regalías: 336 para doctorados, 2.787 para maestrías, 143 para pregrados y 289 para jóvenes investigadores. De estas becas, 3.367 son para universidades del país y 188 para universidades internacionales.Es importante resaltar, que para la CGR es de especial atención como el promedio del valor de las becas no corresponde al número de becas, en los distintos departamentos, tema que será objeto de un especial seguimiento y control por parte de este organismo de control.