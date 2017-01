Naciones Unidas, la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) y la Unión Africana (UA) elogiaron la “buena voluntad y habilidad política" del ex presidente de Gambia Yahya Jammeh, quien decidió facilitar una transición inmediata y ordenada para la transferencia del poder al presidente Adama Barrow.Con esto finalmente se resolvió pacíficamente la incertidumbre política que empezó en diciembre pasado.En una declaración conjunta emitida a última hora del sábado, las tres organizaciones señalaron que el ex presidente Jammeh dejará temporalmente el país sin perjuicio de sus derechos.Por su parte, el Secretario General de la ONU, António Guterres, declaró en un mensaje en Twitter que el Estado de derecho ha prevalecido en Gambia y felicitó el liderazgo africano en la restauración de la democracia en ese país.Jammeh llegó al poder en Gambia en 1994 mediante un golpe militar y se mantuvo en el durante 22 años. Fue reelegido periódicamente en comicios controversiales hasta que el 1 de diciembre del año pasado, Adama Barrow, ganó las elecciones.En principio, el ex presidente aceptó los resultados, pero el 9 de diciembre cambió de opinión arguyendo irregularidades en las elecciones, lo que dio lugar a una crisis política.Ante esa negativa, el mandatario electo, Adama Borrow, asumió la presidencia el jueves pasado en Dakar, Senegal con apoyo de la CEDEAO, cuyas tropas entraron a Gambia y dieron un ultimátum a Jammeh para que deje el cargo.