La carga de enfermedades y el impacto económico del tabaco recae cada vez más en los países menos desarrollados, destacó hoy una investigación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en conjunto con el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos.La publicación señala que, de hecho, el 80% de los fumadores vive en esas naciones. Indica además, que si bien el consumo está decayendo a nivel global, el número total de fumadores no sigue la misma tendencia debido principalmente al crecimiento de la población.El estudio proyecta un aumento del número de muertes relacionadas con el tabaco de 6 millones anuales a cerca de 8 millones para el año 2030, de nuevo, el 80% de esos decesos ocurrirán en los países de ingreso medio y bajo.Rosa Sandoval, asesora en Control del Tabaco de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que es la oficina regional para las Américas de la OMS, explicó que no hay cifras estandarizadas sobre el consumo de esta sustancia en los países de la región.En líneas generales el número de fumadores no ha aumentado, excepto en los países donde existen mediciones específicas sobre el control de ese consumo."Por ejemplo, ahí me refiero a países como Uruguay, Panamá, Brasil, Canadá y Argentina que han implementado políticas de control de tabaco y que sí ven el resultado de que está cayendo la prevalencia", dijo Sandoval.La OMS advirtió que se trata de una epidemia que puede seguir aumentando si no se toman medidas.En este sentido, el informe advierte que existe una gran probabilidad de que los países no cumplan con la meta de reducir en un 30% el consumo para el año 2025 tal como se comprometieron los países miembros de la OMS.