Este 30 de enero empezó a regir el nuevo Código de Policía, que busca generar mejores comportamientos ciudadanos, pero que también causa dudas sobre los abusos que se puedan presentar.El Código prevé que quienes incumplan las normativas recibirán multas que en algunos casos superan el salario mínimo.1. Comer o fumar en el sistema de transporte masivo -2. Impedir el ingreso o salida de mujeres embarazadas y adultos mayores, al igual que empujarlos dentro del sistema de transporte masivo. -3. Utilizar en los vehículos de transporte publico reproductores de sonido a volúmenes que incomoden a sus Pasajeros. -4. Dañar, bloquear y destruir puertas de estaciones o husos de articulados del sistema masivo de transporte -y Reparación de daños materiales de muebles o inmuebles5. Colarse en un sistema de transporte como Transmilenio -y Participar de manera inmediata en un programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia hasta por seis horas6. No dar prelación a personas en condición de discapacidad, personas de la tercera edad o adulto mayor, mujeres en estado de embarazo, personas con niños en brazos y personas que por su condición de salud requieran ' preferencia, especialmente en las filas, en el uso de los vehícubs de transporte público, colectivo o individual y en todos los sitos, bienes y lugares públicos o abiertos al público. -Es un llamado de atención en privado o en público con el objetivo de concienciar a la persona de la conducta realizada y de su efecto negativo.7 Llevar mascotas en transporte público incumpliendo la reglamentación establecida. En el caso de Transmilenio es que las razas grandes vayan con collar, las razas peligrosas con bozal y las razas pequeñas en un guacal -8. Ingresar o salir de las estaciones o portales por sitios distintos a las puertas designadas para el efecto. -9. Agredir, empujar e irrespetar a los demás usuarios de los sistemas de transporte masivo.-10 Iniciar una gresca o pelea en espacio público. -11. Facilitar bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas, prohibidas o que causen daño a las personas habitantes de la calle. -12. Utilizar dispositivos con cámara o video de cualquier tipo en lugares privados sin consentimiento salvo justificación legal. -13. Publicar fotos íntimas suyas o de otras personas en Internet. -14. Realizar, permitir o inducir abusos o maltratos contra los habitantes de la calle. -15. Agredir física o verbalmente a miembros de la comunidad LGBTI (Lesbianas, Gays, Tnansexuales, Bisexuales e Intersexuales). -y Participación en programa pedadógico.16. Permitir el ingreso de menores a lugares para adultos. -y Suspensión temporal de actividad; destrucción del bien.17. Permitir, auspiciar, tolerar o inducir o constreñir el ingreso de los niños, niñas y adolescentes a fiestas para Suspensión temporal de actividad; destrucción de adultos donde haya licor y drogas. -y Suspensión temporal de actividad; destrucción del bien.18. Inducir, engañar o realizar cualquier acción para que los niños, niñas y adolescentes ingresen o participen de Destrucción de bien. Suspensión temporal de actividades que les están prohibidas por las normas vigentes. -y Suspensión temporal de actividad; destrucción del bien.19. Consumir bebidas alcohólicas o pisocactivas o de tabaco dentro de instituciones educativas. -y destrucción de bien.20. Arrojar sustancias contaminantes a los cuerpos de agua o captar agua de ríos y quebradas sin autorización. -y Amonestación, suspensión temporal de la actividad.21. No usar recipientes o demás elementos dispuestos para depositar la basura.: Participación en el programa pedagógico de convivencia.22. Esparcir, parcial o totalmente, en el espacio público o zonas comunes el contenido de las bolsas y recipientes para la basura, una vez colocados para su recolección. -: Participación en el programa pedagógico de convivencia.23. Contaminación visual en el espacio público. En caso de daños al espacio público que ocurran con ocasión de actividades de aglomeraciones de público complejas y no complejas. -y Medidas correctivas de destrucción del bien y reparación de daños materiales de muebles e inmuebles de que trata el presente código a los empresarios del espectáculo público y coordinadores logísticos del evento.24. Arrojar en las redes de alcantarillado, acueducto y de aguas lluvias cualquier objeto, sustancia, residuo, escombros, lodo combustibles o lubricantes, que alteren u obstruyan el normal funcionamiento. -y la Policía podrá desactivar temporalmente la fuente del ruido, en caso de que el residente se niegue a desactivado. Y disolución de reunión o actividad que involucre aglomeraciones de público no complejas.25. No separar correctamente los residuos en la basura. -y participación programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia.26. Arrojar residuo peligroso, nuclear, radioactivo a las redes de alcantarillado. -27. Lavar carros, motos y otros bienes en la vía pública, ríos, canales y quebradas, es contrario a la preservación del agua. -28. Botar basura en el espacio público. -29. No recoger los excrementos de su mascota. -30. Permitir que animales o mascotas esparzan, parcial o totalmente, en el espacio público o zonas comunes, el 31 contenido de las bolsas y recipientes para la basura, una vez puestas para su recolección. -31. No tener póliza para perros. -32. Promover, participar y patrocinar actividades de apuestas en donde se involucre animales, con excepción a lo 31 previsto en la ley 84 de 1989. -33. No ponerle un collar o bozal a un perro potencialmente peligroso. -34. Venta de animales domésticos en la vía pública, en municipios de más de 100.000 habitantes. -35. El dueño de un perro potencialmente peligroso no podrá pasearlo estando en estado de embriaguez o bajo la influencia de otras sustancias. -36. Cuando un perro potencialmente peligroso ataque a una persona, su propietario será sancionado. -37. Está prohibido tener animales silvestres como mascotas. -y decomiso del animal.38 Todos los establecimientos de comercio abiertos al público deben prestar el servicio de baño a niños, mujeres en evidente estado de embarazo y adultos de la tercera edad cuando así lo soliciten, sin importar que los mismo sean sus clientes o no. -y La multa puede ser sustituida por suspensión temporal de actividad.39. Propiciar la ocupación indebida del espacio público. - Multa:y adicionalmente suspensión temporal de la actividad.40. Tolerar, incitar, permitir, obligar o consentir actividades sexuales con niños, niñas y adolescentes. -y adicionalmente suspensión general de la actividad.41. Limitar o vetar el acceso a lugares abiertos al público o eventos públicos a personas en razón de su raza, sexo, orientación sexual, identidad de género, condición social o económica, en situación de discapacidad o por otros motivos de discriminación similar. -42. Exigir la presentación o realización de la prueba de embarazo como requisito de admisión, permanencia o ascenso en cualquier empleo. -43. Negar, impedir, o dificultar el acceso a institución o centro educativo en razón de su pertenencia a la comunidad LGBTI. -44. Realizar necesidades fisiológicas en el espacio público. -y programa o actividad pedagógica de convivencia.45. Portar armas blancas o sustancias químicas peligrosas. -y Prohibición de ingreso a eventos que involucren aglomeraciones de público complejas o no complejas, destrucción del bien.46. Portar armas neumáticas o de aire o que se asimilen a armas de fuego. -y Prohibición de ingreso a eventos que involucren aglomeraciones de público complejas o no complejas, destrucción de bien.47. Realizar actos sexuales, obscenos, o exhibicionistas en la vía pública o en lugares abiertos al público. -48. Protagonizar sonidos ruidosos en fiestas, reuniones o ceremonias. -y disolución de la reunión o actividad que involucre aglomeraciones de público no complejas.49. Ejercer el trabajo sexual por fuera de las zonas u horarios asignados. -aI responsable del lugar donde ejerce la actividad y suspensión temporal de actividad.50. Irrespetar o perturbar las normas propias de lugares como templos, cementerios, clínicas o bibliotecas. -51. Llamadas que se hagan a la linea de emergencia 123 que sean para realizar bromas o reportar falsas emergencias. -52. Agredir, irrespetar o desafiar a un Policía. -y Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia. Participación en programa comunitario o actividad.53. Portar audífonos mientras se transporta en bicicleta. -54. Comprar un celular robado. -55. Alterar un celular robado para que funcione. -56. Vender Celulares sin permiso del Ministerio de Tecnologías de la información. -57. Transportar y/o manejar pólvora. -y Destrucción de bien; suspensión temporal de actividad. destrucción de bien; suspensión definitiva de actividad. destrucción de bien; suspensión definitiva de actividad. Destrucción de bien. Suspensión temporal de actividad.