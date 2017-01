La nueva generación de viajeros de negocios prefiere vivir experiencias nuevas antes que recibir las ventajas tradicionales de un puesto de trabajo.Un 30% de los viajeros de negocios aceptaría un trabajo con un sueldo menor si eso implicara viajar más. Un estudio encargado por Booking.com for Business, el líder mundial del sector que conecta a viajeros de negocios con la oferta más amplia de alojamientos, demuestra que los viajes de negocios son un buen argumento de negociación como parte de la compensación que reciben los trabajadores y un elemento motivacional.Ripsy Bandourian, Directora de Desarrollo de Producto en Booking.com for Business, comenta: "Actualmente, los viajes de negocios ya no se ven como una pérdida de tiempo ni como una molestia, sino como una oportunidad para ampliar horizontes, buscar inspiración y progresar en la carrera profesional."En España, el porcentaje de viajeros de negocios que aceptaría un salario menor si viajara más es del 26%. Y es que, según el estudio de Booking.com for Business, el 55% de los encuestados disfruta de sus viajes corporativos. Por eso, dos de cada cinco viajeros españoles aprovecharon para extender sus viajes de negocios y convertirlos en vacaciones en el último año, y el 17% dice que lo volverá a hacer en 2017.