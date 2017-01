Por primera vez en la historia de la Escuela Militar de Suboficiales Sargento Inocencio Chincá y del Ejército Nacional se abren incorporaciones para personal femenino que desee realizar la carrera de suboficial de las armas.Cabe recordar que las jóvenes que hasta hoy ascendían como suboficiales lo hacían para incorporarse al cuerpo administrativo sin ningún mando de tropa. Ahora al término de dos años, las futuras suboficiales recibirán al igual que los hombres una doble titulación como tecnólogas en Entrenamiento y Gestión Militar, además de una de las siguientes tecnologías complementarias:- Tecnología en Criminalística de Campo- Tecnología en Gestión Pública Código- Tecnología en Logística Militar Código- Tecnología en Promoción y Aplicación del Derecho Internacional Humanitario y los Derechos Humanos en el Contexto Militar.- Nacionalidad colombiana- Edad máxima: 23 y 6 meses al momento de ingreso.- Estar soltera, sin hijos y permanecer en ese estado durante su proceso de formación.- Ser bachiller.- Promedio en el Examen de Estado ICFES superior al 41%- Saber nadar.- Estar apta psicofísicamente.- Aprobar examen de admisión.- Raza y credo no discrimina a los aspirantes para su ingreso.- No registrar antecedentes disciplinarios, penales o administrativos.Además entre los beneficios de elegir la carrera militar no solo está el de pertenecer a la empresa más grande de Colombia y la institución con mayor credibilidad del país, sino también la de acceder a:- Estabilidad laboral y económica.- Salud para usted y su núcleo familiar.- Solución de vivienda al cumplir el tiempo establecido.- Régimen especial de pensiones.- Capacitación permanente.- Posibilidad de comisiones en el exterior.Para mayor información las interesadas pueden acercarse al distrito militar más cercano o ingresar a la página web www.emsub.mil.co.