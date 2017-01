No se ha posesionado del cargo como Presidente de los Estados Unidos de América y Donald Trump hace temblar la economía.Sólo hacen falta sus palabras para que las bolsas suban a niveles no fáciles de lograr, que las automotrices empiecen a mover su producción de regreso a Norteamérica y que el peso mexicano se devalúe a mínimos históricos.Trump con su estilo único logró, en una rueda de prensa con medios seleccionados, desviar toda la atención del escándalo del hackeo ruso y que todos se enfocaran en la economía y el muro en la frontera sur.El tema de la ética tampoco parece ser un tema importante para el nuevo mandatario.El 20 de enero empezará oficialmente la administración Trump y sólo entonces se verá qué tanto hay de verdad en la distancia con la administración rusa, el inicio de la construcción del muro fronterizo y el pago por parte de México, el incremento de los empleos en Estados Unidos y todo lo que habla el electo Presidente.Por ahora todo no es más que palabrería de un hombre que sigue en campaña y que como mandatario seguramente cambie de discurso, como lo hacen todos los políticos.