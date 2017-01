El Presidente Juan Manuel Santos, el Nobel de Paz, ha estado elevando globos para distraer la atención sobre los casos de corrupción que habrían ocurrido en su Gobierno.Santos salió con el cuento reforzado de que las campañas políticas deberían ser financiadas exclusivamente por el Estado. Esa es una discusión inutil, no va a ocurrir, Santos está de salida y aunque presentara el proyecto de Ley, no habrá tiempo para que pase por el Congreso.El "magnánimo" Nobel de Paz, además agita los odios, al hacer insinuaciones incomprobadas sobre Uribe, su familia y sus funcionarios. Santos "eleva globos" que hacen que el país se distraiga y no preste atención a los hechos verdaderamente graves.Pero ni Santos, ni Uribe están exentos de responder por los casos de corrupción de Odebrecht, que ocurrieron durante los gobiernos de los dos Presidentes. A eso hay que sumarle las "perlas" de la Refinería de Cartagena, de la que no se habla duro.Los mermelados medios de comunicación se prestan al juego y sólo hablan de las cortinas de humo y de las peleas entre los dos Presidentes, pero pasan por encima de las ollas podridas.La corrupción se tomó a Colombia desde hace décadas y el país ha mirado hacia otro lado, pemitiendo que los políticos roben a sus anchas. Es un mal que se debe cortar de raíz.