AÑO DE OTORGAMIENTO | TÍTULOS OTORGADOS

El gran número de autorizaciones minerales temporales otorgadas al concesionario del Proyecto Vial Ruta Sol Tramo 2 (en total 123), llevó a la Contraloría General de la República a iniciar una investigación para determinar si se cumplieron los procedimientos de ley para su obtención, como contar con licencia ambiental al día y vigente, y que no se hayan utilizado con fines diferentes y generando rentas económicas.Con este fin, la Contraloría Delegada de Minas y Energía revisará detalladamente el suministro de material intensivo para las obras de la Ruta del Sol.Desde abril de 2010, la concesión empezó a prestar servicio, pero ha llamado la atención de la CGR el gran número de autorizaciones mineras temporales (A.T del artículo 116 de la Ley 685 de 2001) que se efectuaron durante la ejecución del proyecto.Se destaca de manera importante la autorización temporal material para la obtención de material y agregado mineral.Estas autorizaciones se dieron de la siguiente manera:2011 | 232012 | 332013 | 572014 | 62015 | 22016 | 2Este número de autorizaciones temporales es de los más altos del país para empresa alguna.Ni siquiera empresas que tienen como actividad principal la minería tienen ese número de títulos mineros, así sea en condiciones temporales.De forma descriptiva, 76 Autorizaciones temporales se describen con denominaciones de obra, las cuales deben ser comprobadas dentro de los elementos constitutivos de la obra física, pero 47 sólo hacen referencia a la existencia de un contrato de concesión y no hay asociación detallada a que parte de la obra entregaron material.La revisión y validación del otorgamiento de estas 123 A.T, por parte de la CGR, comprenderá especialmente los siguientes aspectos:- Que la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) haya certificado que la obra se estaba adelantando ante la Agencia Nacional de Minería (ANM).- Que hayan obtenido la licencia ambiental para cada una de estas 123 A.T. y se encuentre al día y vigente.- Que hayan liquidado y pagado regalías de forma correcta.- Que parte de la obra ha sido terminada y razón por la cual no se ha revertido el título.- Y que la autorización temporal no haya sido empleada para fines diferente a los del tramo dos de la Ruta del Sol, y no haya generado rentas económicas.Se verificará además que, previo al otorgamiento de estas 123 Autorizaciones Temporales, la ANM haya informado a la ANI si existían o no a lo largo de todo este sector dos del Proyecto Ruta del Sol, canteras o minas de materiales de construcción que tengan título minero vigente e inscrito en el Registro Minero Nacional.Lo anterior es fundamental, porque de existir la condición anterior, no procedía la entrega de las A.T, sino por el contrario, la sociedad Concesionaria Ruta del Sol S.A.Sdebía o debe (de no haber terminado la construcción), de ser el caso, adquirir los materiales de construcción a estos titulares mineros a precios de mercado y no era entonces la forma correcta de haber abastecido el proyecto con material mineral bajo estas condiciones.La sociedad Concesionaria Ruta del Sol S.A.S fue constituida el 22 de diciembre de 2009 con inversión nacional y extranjera, después de que el Instituto Nacional de Concesiones – INCO, adjudicó mediante Resolución No. 641 del 15 de diciembre de 2009, la Licitación Pública No. SEA-LP-001-2009, cuyo objeto era entregar en concesión la construcción, rehabilitación, mejoramiento, operación y mantenimiento de las obras.El concesionario ganador contaba con accionistas del sector constructor y financiero de origen brasilero y colombiano, CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A., ODEBRECHT PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A., ESTUDIOS Y PROYECTOS DEL SOL S.A.S. y CSS CONSTRUCTORES S.A. y el valor del contrato equivale a 5,2 billones de pesos de diciembre de 2016.Hitos importantes en la línea de tiempo del desarrollo del proyectoEl 14 de enero de 2010 se suscribió con el INCO, actualmente Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), el Contrato de Concesión 001 de 2010,El Acta de Inicio de la Concesión se firmó el 31 de marzo de 2010 y el Sector 2 fue entregado el 5 de abril del mismo año, fecha a partir de la cual se inició la operación y mantenimiento de la vía existente, el diseño detallado de las obras, los estudios de impacto ambiental y la gestión de compra de predios.El inicio de la construcción de la doble calzada se llevó a cabo el 16 de mayo de 2011.Adicionalmente, el 10 de noviembre de 2014 se firmó el Acta de Inicio de la Transversal Río de Oro-Aguaclara-Gamarra, cuyo objeto son los trabajos de construcción, rehabilitación y mejoramiento de 82 kilómetros que fueron incluidos al Contrato de Concesión 001 de 2010.La Concesionaria Ruta del Sol S.A.S., “tiene como objeto principal elaborar los diseños, realizar la financiación, obtener las licencias ambientales y demás permisos, adquirir los predios, así como ejecutar las obras para la construcción de la segunda calzada, rehabilitación de la calzada existente, mantenimiento y operación del Proyecto Vial Ruta del Sol, en el tramo correspondiente al Sector 2, comprendido entre los municipios de Puerto Salgar (Cundinamarca) y San Roque (Cesar), con una longitud aproximada de 528 kilómetros”.El Sector 2 del Proyecto Vial Ruta del Sol, tenía como característica que el concesionario se obligaba por su cuenta y riesgo a elaborar los diseños, obtener el financiamiento, las licencias ambientales y demás permisos; igualmente, a adquirir los predios, rehabilitar y mejorar las vías existentes, construir la nueva calzada y operar y mantener toda la vía.