La Vicecontralora General de la República, Gloria Alonso Másmela, alertó hoy sobre la posibilidad de que, con la anuencia de la Superintendencia de Sociedades, la firma Conalvías logre liberarse de fallo de responsabilidad fiscal que le obliga a pagar $173.908 millones de pesos por los sobrecostos de las obras del Transmilenio de la calle 26.Conalvías intenta además que se le desembargue su maquinaria y salir del Boletín de Responsables Fiscales, de tal manera que pueda seguir contratando con el Estado, indicó la funcionaria.Una decisión de la Superintendencia de Sociedades, el auto No. 400-019280 del 22 de diciembre de 2016, podría permitir que la empresa involucrada en este caso de corrupción escape a la acción de la Contraloría General de la República para recuperar los dineros públicos perdidos.La Vicecontralora envió una comunicación de carácter urgente al Superintendentes de Sociedades, Francisco Reyes Villamizar, invocando la condición que tienen las normas del Régimen Especial que regula los procesos de responsabilidad fiscal y la capacidad que tiene la CGR para hacer efectivo el resarcimiento de los daños al patrimonio público, a partir de los fallos que profiere.El caso tiene que ver con la decisión proferida el pasado 20 de diciembre donde la Contraloría le impuso a la Sociedad Conalvías Construcciones S.A.S. una sanción de $173.908´994.056,11, por el daño patrimonial causado con motivo de la construcción del tramo de Transmilenio de la calle 26, en Bogotá.Conalvías pretende que el órgano de control se abstenga de iniciar el proceso de cobro coactivo para recuperar el daño fiscal causado por los sobrecostos del Contrato de obra Pública IDU 137/2007, mediante el cual se realizó la construcción de estas obras.Así mismo pretende suspender todos los efectos que se derivan de este fallo, como es la exclusión del Boletín de Responsables Fiscales y el desembargo de la maquinaria por valor de $130.000.000 millones, medida que se le aplicó que desde hace 5 años en el juicio de Responsabilidad Fiscal, el mismo donde se declaró responsables al ex Alcalde de Bogotá, Samuel Moreno Rojas, y otros (entre ellos los integrantes del llamado Grupo Nule).Una vez ejecutoriado este fallo fiscal de segunda instancia, y por tanto definitivo, la empresa Conalvías ha intentado habilidosamente liberarse de la responsabilidad fiscal que se decretó en su contra.Es así como a pesar de que era objeto de un proceso de reorganización empresarial desde el año 2015, solo hasta ahora pretende hacer valer los supuestos beneficios que se derivan de dicho proceso concursal.“El objeto es, sin lugar a dudas, impedir que la Contraloría General de la República inicie el respectivo proceso coactivo, no haga efectivas las medidas cautelares que se le impusieron en el momento en el proceso de responsabilidad fiscal y excluya su nombre del Boletín de Responsables Fiscales”, señaló la Vicecontralora.Atendiendo una petición de Conalvías, la Superintendencia de Sociedades emitió el auto No. 400-019280 del 22 de diciembre de 2016 (o sea apenas 2 días después de confirmado el fallo con responsabilidad fiscal en su contra), en cuya parte motiva da por supuesto la aplicación del artículo 20 de la Ley de Insolvencia (Ley 1116 de 2006).Además, allí se sugiere posibilidad de que Conalvías no sea incluida en el Boletín de Responsables Fiscales, como corresponde en todos aquellos casos en los que, sin distingo, se declara la responsabilidad fiscal.