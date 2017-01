El explosivo fue colocado en un apartaemnto vecino a la sede de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Dian, en Chapinero. No hubo personas lesionadas.El hecho delincuencial ocurrió sobre el medio día de este miércoles 18 de enero, en un edificio vecino a la sede la Dirección Seccional de Grandes Contribuyentes.Los funcionarios y contribuyentes que se encontraban dentro de las instalaciones de la Dian, no sufrieron lesiones graves.De acuerdo con información de la Policía de Bogotá, el petardo habría sido colocado por el mismo grupo que ha hecho estallar otros artefactos explosivos en la capital del país.La Dian informó que esta tarde no se prestará el servicio en la sede de la Dirección Seccional de Grandes Contribuyentes, mientras que en las demás sedes del país se laborará normalmente.