Patriotas

Se realizó el sorteo de los emparejamientos de los equipos que competirán por el título de la Copa Sudamericana 2017. El equipo boyacense será visitante frente en su debut internacional.Serán 44 equipos los que tomarán parte de la primera etapa de esta competencia de clubes sudamericanos, que se disputará entre el 28 de febrero y el 13 de diciembre de este año, pasando de un calendario semestral a uno anual.Esta será la primera edición de la Sudamericana , tras las reformas integrales que surgieron de la estrategia de optimización de las competencias continentales, formuladas el año pasado.“El nivel de esta competición está garantizado por la presencia de clubes de renombre, de gran historial y de alto nivel popular, producto de las reformas que implementamos en la edición 2017 de la Copa Sudamericana y que potenciarán el fútbol de la región”, afirmó Alejandro Domínguez, Presidente de la Conmebol.La Primera Fase estará conformada por 22 llaves de 2 equipos cada una, definidas mediante sorteo. Los equipos disputarán partidos de ida y vuelta.Los ganadores clasificarán a la Segunda Fase del Torneo, conformada por los 22 equipos clasificados de la Primera Fase, a los que se sumarán 10 equipos procedentes de la Copa Libertadores.Estos serán: –de los 4 equipos eliminados de la Fase 3 de la Libertadores, los 2 de mejor performance; y –los 8 equipos que hayan ocupado el tercer lugar de sus respectivos grupos de la Libertadores; quedando así los 32 equipos.Para definir los emparejamientos de la Segunda Fase, se procederá a un nuevo sorteo el 2 de junio.En esta etapa, siguiendo el sistema copa (mata-mata), los equipos se enfrentarán en 16 emparejamientos que disputarán los partidos de ida y vuelta, avanzando los ganadores.La ronda siguiente, de octavos de final, enfrentará a los 16 clasificados en 8 emparejamientos, con similar sistema de ida y vuelta, dando lugar a sus ganadores a avanzar a la fase de cuartos de final.De los 4 choques de cuartos avanzan sus ganadores a las semifinales y de estas surgirán los 2 finalistas.- Nacional de Potosí vs. S. Huancayo- Luqueño vs. Deportivo Cali- Petrolero vs. Católica (Ecu)- Defensor Sp. vs. LDU Quito- Everton vs.- Sol de América vs. Estudiantes Caracas- Cerro Porteño vs. Caracas- Huracán vs. Deportivo Anzoátegui- Oriente Petrolero vs. Deportivo Cuenca- Universidad de Chile vs. Corinthians- Independiente vs. Alianza Lima- Gimnasia LP vs. Ponte Preta- Boston River vs. Comerciantes Unidos- Arsenal vs. Juan Aurich- O' Higgins vs. Fuerza Amarilla- Bolivar vs Deportes Tolima- Palestino vs. Atletico Venezuela- Danubio vs. Sport Recife- Racing vs. Río Negro Águilas- Naciona (Py) vs. Cruzeiro- Defensa y Justicia vs. Sao Paulo- Liverpool vs. Fluminense