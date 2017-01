El Congreso de la República aprobó la ley de procedimiento abreviado, que reducirá significativamente los términos de más de la mitad de los procesos penales.Las principales características de la nueva ley son las siguientes:Reducirá en la mitad el tiempo de duración de los procesos penales en los delitos que más afectan la seguridad ciudadana: hurtos, lesiones personales, inasistencia alimentaria, daño en bien ajeno, estafa y calumnia e injuria, particularmente.Los delitos en los cuales se aplicará la ley del procedimiento abreviado representan más de la mitad de las noticias criminales que recibe anualmente la Fiscalía General de la Nación. Se trata de delitos que por sus características no requieren de investigaciones complejas por parte del Estado. Esto quiere decir, por ejemplo que la Fiscalía no se tomará el mismo tiempo para investigar una sofisticada organización criminal que para investigar una riña callejera.Estas investigaciones ya no se harán en cinco, sino en dos audiencias procesales. Esta simplificación implica la eliminación de la audiencia de imputación y la reducción del proceso a dos etapas: audiencia concentrada y juicio oral.Una de las principales novedades de la nueva ley es que las personas reincidentes tendrán que ir a la cárcel y la privación de su libertad dejará de ser opcional. Así se evita que personas con antecedentes sigan delinquiendo en la calle, como ha venido ocurriendo, en detrimento de la seguridad ciudadana.La nueva ley establece que en los delitos que exigen que la persona afectada interponga una denuncia, se pueda iniciar la investigación de oficio cuando haya flagrancia. También habilita a los integrantes de la Policía Nacional para denunciar cuando la víctima esté en imposibilidad de hacerlo, como, por ejemplo, cuando no esté presente o esté inconsciente.La nueva norma de procedimiento abreviado elimina la necesidad de que un ciudadano denuncie para iniciar la investigación en varios delitos contra la administración pública, tales como: Divulgación y empleo de documentos reservados; utilización indebida de información obtenida en el ejercicio de la función pública; utilización indebida en la información privilegiada o revelación de secreto; ofrecimiento, venta o compra de instrumento apto para interceptar comunicaciones y abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto.Para impedir que las armas puedan volver a emplearse en nuevos delitos, la ley de procedimiento abreviado le permite a la Fiscalía destruir las armas de fuego y armas blancas incautadas, tras comprobar que se utilizaron para cometer ilícitos.La ley entrará en vigencia seis meses después de su expedición y se podrá aplicar, incluso, a investigaciones en curso en las que no se haya formulado imputación.