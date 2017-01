Carlos Alberto Jaraba Medrano fue cobijado con medida de aseguramiento en centro de reclusión por el Juzgado 40 Penal Municipal de Medellín, con funciones de control de garantías, como presunto responsable del homicidio de Katherin Suaza Quintero, de 22 años de edad.Los hechos ocurrieron la madrugada del 14 de enero de 2014, en un inquilinato del barrio la Independencia # 1 de Medellín, donde el victimario tenía en arriendo una pieza y la víctima dormía en uno de los corredores del lugar.Según la información obtenida por los investigadores, Jaraba Medrano salió de su habitación con un arma de fuego, caminó por el lugar y preguntó por Katherin. Los demás inquilinos notaron la ira de este y no le dieron razón sobre la mujer.Mientras buscaba a la joven, el victimario le reclamaba con rabia 5.000 pesos y cuando la encontró refugiada en una de las habitaciones, le disparó en el pecho y la mató.Desde días antes del homicidio, el procesado le estaba pidiendo a Katherin el dinero, pero esta le dijo que aún no los había conseguido. Incluso uno de los habitantes del inquilinato le dijo al cobrador que él se los pagaba para que no molestara más a la víctima.El investigado no aceptó los cargos por el delito de homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego.