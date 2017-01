El Centro Regional de Gestión para la Productividad y la Innovación de Boyacá -CREPIB- será el operador local para Boyacá, de la Segunda Convocatoria del Sena para el “Fomento de la Innovación y el Desarrollo Tecnológico a las Empresas”.El objetivo de esta segunda convocatoria del Sena es acompañar las propuestas de proyectos empresariales para impulsar la innovación y el desarrollo tecnológico que impacten la productividad y competitividad de las empresas formalizadas de Boyacá, en todos los sectores (agroindustrial, metalmecánico, turismo) con sus modernas innovaciones, ideas, productos, servicios, procesos o modelos de negocios.El CREPIB, con sus 16 años de experiencia, en estos procesos de formulación, desarrollo e integración hará la asesoría y acompañamiento a cada uno de los participantes.El programa tiene previsto realizar los siguientes talleres prácticos de formulación, a las que se puede asistir de forma GRATUITA, y donde se dará a conocer la convocatoria, con la cual se busca cofinanciar hasta con $200 millones de pesos las ideas innovadoras y su desarrollo tecnológico.Invitación a los Talleres Gratuitos así:- Tunja: Viernes 9 de Diciembre de 2016. Auditorio Claustro de San Agustín, del Banco de la República, Kra. 8 No. 23-08 (Parque Pinzón) * 8 a.m. - 12m.- Sogamoso: Lunes 12 de Diciembre de 2016. Auditorio Dirección Regional, Centro Industrial de Mantenimiento y Manufactura, SENA. Carrera 13 No. 55 A– 51. * 2:00 p.m. – 4:00 p.m.- Duitama: Martes 13 Diciembre de 2016, Auditorio Antumamal del Centro de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial –CEDEAGRO- del SENA.*8 a.m. - 12m