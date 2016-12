El ex mandatario Álvaro Uribe se reunión con el papa Francisco y le hizo saber que el gobierno Santos quiere imponer los acuerdos, incumpliendo la promesa de que todo debe ser ratificado por el pueblo.Uribe fue invitado al Vaticano para reunirse primero con el Papa y luego con el pontífice y el Presidente Santos; todo con el objetivo de lograr un acuerdo político para avanzar en el proceso de paz en Colombia.El ex Presidente aseguró tras la reunión que informó al Papa que el Gobierno Santos tiene las mayorías en el Congreso y que puede imponer todo lo que quiera, ignorando la voluntad popular.Sin embargo Uribe le informó al papa Bergoglio la inconformidad de los colombianos por que tras el triunfo del NO, Santos busca imponer temas "muy delicados" que no se modificaron.Ente dichos temas, Uribe explicó al Papa, que no se han resuelto asuntos como el uso de los niños y mujeres en el conflicto y las víctimas del conflicto armado; además de la total impunidad a los delitos de lesa humanidad.También le informó que la desmovilización de las Farc es parcial, que que la organización narcotraficante sigue su operación; pero que además sigue creciendo el narcotráfico y la criminalidad de organizaciones como al Eln y las bacrim.Tras la reunión Santos salió a las carreras para reunirse con el Presidente italiano y tras dicha reunión agradeció al Papa su apoyo al proceso de paz y dijo que buscarán la conciliación con la oposición y que viene lo más difícil en la implementación del proceso de paz.Antes de la reunión se había especulado que se daría la fecha de la visita del Papa a Colombia en 2017, sin embargo no se dio ninguna información al respecto; lo que hace pensar que la reunión fue un fracaso para el Vaticano.