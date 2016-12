Se disputó el juego de ida de la llave entre Tolima y Patriotas, por un cupo a la semifinal. Patriotas venció en los 90 minutos, pero fueron incapaces de anotar en la serie de penales.Patriotas salió a buscar el gol que le permitiera igualar la serie, que favorecía a Tolima por 1-2, sin embargo no logró encontrar claridad para superar el cerco defensivo que planteó el local, que dejó la iniciativa al necesitado visitante, mientras lo esperaba y lo contragolpeaba.En los primeros 10 minutos el portero Otero salvó a Patriotas, al atajar dos opciones claras del Tolima. Por su parte Patriotas se aproximó en cobros de tiro libre, que no generaron peligro en el arco tolimense.El primer tiempo se fue apagando en calidad del fútbol y los dos equipos se disputaron el medio campo, con llegadas sin oportunidades en las áreas.Para la segunda mitad se repitió la fórmula, Tolima no asceleró y Patriotas tuvo la iniciativa pero careció de profundidad, sin embargo a los 67' tuvo una opción clara que sacö el portero Silva.A los 72' Patriotas logró abrir el marcador cuando Juan Villota cazó un rebote y la cruzó para vencer a Silva y poner a ganar al visitante, a l vez que igualaba la serie (2-2).Tras el gol, Tolima se acordó de atacar y buscó con insistencia el área de Otero, pero no logró superar a la defensa del visitante. Patriotas buscó repetir, pero tampoco logró desequilibrar en el área rival.Al final el juego se resolvió con la victoria de Patriotas por la mínima diferencia, lo que llevó la resolución de la serie con disparos desde el punto penal.En la definición de los tiros penal los jugadores de Patriotas fueron débiles desde el punto de vista mental y el portero Silva sacó ventaja. Por Patriotas cobraron Cano que la tiró a las manos del portero, Ibarguen que la trió por encima del larguero y Vasquez que cobró con suavidad para que Silba atajara sin esfuerzo. Por Tolima cobraron y anotaron Mosquera, Pérez y Rivas,Marcador final TolimaPatriotas.En la semifinal Tolima se enfrentará al ganador de la llave entre Cali y Bucaramanga.