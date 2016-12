El Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) reveló que solo el 11% del departamento de Boyacá cuenta con tierras arables para el uso agropecuario.Mientras que Boyacá es considerada una de las principales potencias productivas en Colombia, la realidad parece reflejar que sus suelos son menos productivos.En Boyacá se produce el 80% de la cebolla del país, en solo cuatro municipios: Aquitania, Sogamoso, Tota y Cuítiva. En este departamento también se produce papa, caña panelera, café, cacao, caña miel, frijol, yuca, maíz y hasta tabaco negro.Según el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, solo el 11,1% de su área cuenta con tierras arables o con capacidad agropecuaria.Esta cifra contrasta totalmente con la realidad productiva de Boyacá, ya que actualmente el 53,6% es destinado para la producción de estos cultivos o para la actividad ganadera.Los 123 municipios que conforman Boyacá ya tienen presencia de cultivos o ganadería, cuando los que deberían concentrar la mayoría de la producción agropecuaria son Puerto Boyacá, Saboyá, Santana, Togüí, Moniquirá, Santa Sofía, Chiquinquirá, Cómbita, Paipa, Tuta, Toca, Oicatá, Firavitoba y Susacón.Estudios de la entidad también revelaron que el uso predominante debería tender hacia el desarrollo forestal o la protección ambiental, ya que el 84,7% de sus suelos tiene tierras no arables o terrenos para la conservación, con capacidad para los sistemas agro forestales, forestales, agroforestería o cultivos semipermanentes. Pero hoy en día, este uso forestal-ambiental se reduce a casi tan solo el 42,6% del área departamental.El IGAC reveló que Boyacá es el departamento número 13 en el país con mayor porcentaje de su área con conflictos de uso del suelo. El 48,3% de sus suelos presenta un uso inadecuado: 42,5% por sobreutilización y 5,8% por subutilización.Entre tanto, el 48,5% respeta la verdadera vocación y capacidad del suelo.El territorio solo cuenta con estudios semidetallados en el 18% de su área, un factor que impide que su ordenamiento productivo y ambiental se realice de manera acorde a las características de sus suelos.Este anuncio fue hecho por el IGAC en la conmemoración del Día Mundial del Suelo, fecha que fue celebrada por la entidad en un evento simultaneo en los 21 departamentos con los suelos más afectados por la sobrecarga agropecuaria.El Director General del IGAC Juan Antonio Nieto Escalante enfatizó que Colombia aún no ha dimensionado la urgente necesidad de proteger y hacer un uso adecuado del suelo.“A pesar de ser un territorio con una gran diversidad de suelos, hemos desaprovechado nuestro potencial agrícola, extralimitando la ganadería y afectado los ecosistemas estratégicos. Esto se debe a que no hacemos un uso de la información, la cual indica detalladamente las zonas aptas para usos agrícolas, pecuarios, forestales y de protección”.