El ente de control encontró que los exmandatarios actuaron con negligencia al no poner en funcionamiento un tanque de enfriamiento que hacía parte de un proyecto productivo que beneficiaría a 63 asociados.La Procuraduría Regional Boyacá, en fallo de segunda instancia, revocó la decisión de primera instancia proferida por la Procuraduría Provincial de Sogamoso en la que absolvió a los señores Fernando Tirano Millán y Carlos Arturo Ramírez Bayona, en sus calidades de alcaldes del municipio de Pesca (Boyacá) en los periodos 2008–2011 y 2012–2015, respectivamente, y en su lugar declaró probado el cargo formulado en su contra e impuso sanción de suspensión por el término de tres meses.Para el caso del señor Tirano Millán, el ente de control encontró que actuó de manera negligente al no poner en funcionamiento el tanque de enfriamiento que hacía parte de un proyecto productivo para la creación de un centro de acopio lechero durante su mandato.En este sentido, la Procuraduría también reprocha el actuar del señor Ramirez Bayona, en su calidad de alcalde municipal de Pesca durante el periodo 2012 a 2015, porque no tomó las medidas efectivas para poner en marcha dicho tanque de enfriamiento y no atendió las solicitudes de la comunidad.Para la Procuraduría, con estas conductas los investigados faltaron a sus deberes de actuar con diligencia e imparcialidad ante las funciones que le fueron encomendadas como primeras autoridades del municipio, descuidando la satisfacción de los intereses de la comunidad, lo que lo generó el incumplimiento de los deberes previstos en los numerales 2 y 15 del artículo 34 de la ley 734 de 2002.La Procuraduría Regional de Boyacá calificó la falta cometida por los exmandatarios locales como grave a título de culpa grave.