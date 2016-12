La Procuraduría General de la Nación, en fallo de segunda instancia, sancionó por dos meses al señor David Mora Reyes, en su condición de concejal del Paz del Río (Boyacá) para el periodo 2012-2015, por no acatar lo dispuesto en el reglamento interno de esa corporación, que reguló el proceso para la elección del personero del municipio.Al resolver el recurso de apelación presentado por la defensa del señor Mora Reyes, la Procuraduría Regional de Boyacá confirmó la decisión de primera instancia y calificó la falta cometida por el investigado como grave a título de culpa grave.El ente de control señaló que el Concejo Municipal de Paz del Río, a través de la Resolución No. 002 del 2 de enero de 2012, estableció unos términos claros y concretos para delimitar la fecha máxima de recepción de las hojas de vida de los interesados al cargo de personero municipal de esa localidad, la cual daba como límite el 4 de enero de 2012.De acuerdo al material probatorio allegado a la actuación disciplinaria, encontró la Procuraduría que la hoja de vida perteneciente al señor Armando Manuel Eslava Parra fue presentada de manera extemporánea y sin embargo fue elegido como personero, lo cual conllevó a que la jurisdicción ordinaria declarara la nulidad de dicha elección.La misma sanción fue impuesta a los exconcejales Maria Eugenia Hernandez, Jimy Rolando Martinez, Nelba Triana Avellaneda y Pedro Triana Neira en decisión proferida por la Procuraduría de Santa Rosa de Viterbo. Ante dicho fallo no se presentó recurso de apelación y por lo tanto quedó en firme en primera instancia.En virtud a que el señor David Mora Reyes actualmente no se desempeña como concejal del municipio de Paz del Rio, la suspensión se convierte en salarios equivalente al valor de los honorarios devengados para la fecha de los hechos.