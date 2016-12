Al parecer el Investigado habría incurrido en una prohibición, al nombrar en un cargo a una persona que no reunía los requisitos para el mismo, violando, entre otros, el principios de imparcialidad, al ofrecer en apariencia un trato indebidamente privilegiado a una profesional para hacer parte de la Administración Municipal.La Procuraduría General de la Nación citó a audiencia pública a al señor Carlos Augusto Salinas Medina, en su condición de alcalde del municipio de Buenavista, (Boyacá), por presuntamente haber nombrado una profesional para hacer parte de su administración, sin cumplir los requisitos exigidos para el cargo.Se le reprocha al investigado haber incurrido en aparente falta disciplinaria el día 18 de enero de 2016, fecha en la que nombró y posesionó a través de Resolución No. 011 y Acta de Posesión No. 004 a la señora Leidy Marcela Parra Cañón, en el cargo de secretaria de Desarrollo Agropecuario, quien aparentemente no cumplía con el requisito de experiencia profesional relacionado exigido en el manual de funciones para ocupar dicho cargo.Es objeto de investigación el actuar del señor Salinas Medina, quien presuntamente incumplió el deber de ceñir su ejercicio funcional a las exigencias del ordenamiento jurídico para entonces vigente, cuya obediencia le era exigible a partir del momento de su posesión como alcalde del municipio boyacense.El ente de control enfatizó en que el actuar del disciplinable “(…) lejos de haber sido simplemente negligente, habría actuado con ausencia de pudor”. Agregó que pudo vulnerar el principio de moralidad, de eficacia e imparcialidad que le obliga a actuar sin tomar partido de los intereses privados.La posible falta fue calificada provisionalmente por la Procuraduría Provincial de Chiquinquirá como grave a título de dolo.La diligencia se llevará a cabo el próximo miércoles 14 de diciembre a las 9:00 a. m. en las instalaciones de la Procuraduría Provincial de Chiquinquirá, ubicada en el tercer piso de la carrera 9 No. 12- 20, Edificio Veranitas del municipio.